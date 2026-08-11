Viral ταξιδιώτισσα μίλησε σε δύο εκπομπές και αντάλλαξε social με ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ

Ρεπορτάζ από το λιμάνι του Πειραιά παρουσίασαν τόσο η δημόσια τηλεόραση όσο και ο ΣΚΑΪ για τον κόσμο που φεύγει διακοπές ενόψει Δεκαπενταύγουστου. Τότε οι ρεπόρτερ πέτυχαν την ίδια ταξιδιώτισσα, η οποία δέχτηκε να μιλήσει και στις δύο εκπομπές και έγινε viral, ενώ ταυτόχρονα αντάλλαξε και social με έναν δημοσιογράφο.

Όλα αυτά έγιναν το πρωί της Τρίτης (11.08.2026), στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» του ΣΚΑΪ και στις «Συνδέσεις» του ERT News μίλησε παράλληλα η ίδια παρέα κοριτσιών, που ήταν στον λιμάνι και περίμενε να επιβιβαστεί στο πλοίο για Νάξο. Μάλιστα, μία από τις κοπέλες έδωσε τις περισσότερες λεπτομέρειες για τις διακοπές τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δημοσιογράφος Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος του ΣΚΑΪ θέλησε να ανταλλάξει social media με την όμορφη viral ταξιδιώτισσα και δε δίστασε να της δώσει «on air» τον λογαριασμό του στο Instagram.

«Μισό λεπτάκι να κάνουμε τη δουλίτσα μας», είπε στους παρουσιαστές της εκπομπής, ενώ κοπέλα σημείωνε στο κινητό της το όνομά του.

Παράλληλα η ίδια ταξιδιώτισσα, που πήγαινε στη Νάξο μαζί με την παρέα της, μίλησε για τις διακοπές τους και στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ERT News.