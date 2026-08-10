Ο Μάνος Μαλλιαρός του «Survivor» έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Μάγδα Βρέντζου

Μία από τις καλύτερες φάσης της ζωής του διανύει ο πρώην παίκτης του «Survivor», Μάνος Μαλλιαρός. Ο νεαρός, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν στο πλευρό του Σταύρου Φλώρου όταν είχε το μοιραίο ατύχημα που του στοίχησε το πόδι του, αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του.

Λίγους μήνες μετά τη συμμετοχή του στο «Survivor», ο Μάνος Μαλλιαρός αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Μάγδα Βρέντζου. Η αγαπημένη του την Κυριακή (10.08.2026) ανέβασε ένα story στο Instagram, δείχνοντας το μονόπετρο δαχτυλίδι που της χάρισε ο καλός της.

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Ταυτόχρονα αποκάλυψε ότι είπε το πολυπόθητο «ναι» και πλέον το νεαρό ζευγάρι κινείται σε τροχιά γάμου.

Μάλιστα, πρόταση γάμου έγινε κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Μήλο, ενώ βρίσκονταν σε σκάφος.

«Είπε το ναι», έγραψε πάνω στη φωτογραφία που ανέβασε.

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Η φωτογραφία με το μονόπετρο δαχτυλίδι Μάγδας Βρέντζου

Η σχέση του Μάνου Μαλλιαρού και της Μάγδας Βρέντζου κρατά εδώ και αρκετό καιρό.

«Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο για τα μηνύματά του. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που έχει συμβεί. Ο Σταύρος είναι το μόνο πράγμα που μας νοιάζει αυτή τη στιγμή κι εμένα και την παραγωγή. Είμαστε διαρκώς σε επικοινωνία, ο Σταύρος είναι καλά, σε καλό νοσοκομείο. Θα έρθει σύντομα. Η διάθεσή του είναι καλή», είχε πει ο Μάνος Μαλλιαρός στις τηλεοπτικές κάμερες όταν έφτασε στην Ελλάδα μετά το «Survivor».