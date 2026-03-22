«Η Ελένη Μενεγάκη είναι ένας από τους λόγους που είμαι παρουσιάστρια», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου

Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε για όλα τα τηλεοπτικά δεδομένα, σχολίασε τη φημολογούμενη επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη και παραδέχτηκε ότι η ξανθιά παρουσιάστρια είναι ένας από τους λόγους που επέλεξε να κάνει αυτή τη δουλειά.

Η λαμπερή οικοδέσποινα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA, παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Εδώ TV» και τον δημοσιογράφο Γιώργο Βιολέντη και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Μάλιστα, η Σίσσυ Χρηστίδου σημείωσε ότι θέλει να επιστρέψει η Ελένη Μενεγάκη στην τηλεόραση.

«Δεν πιστεύω ότι έχει χάσει κάποιος τον ύπνο του. Έχει χώρο η Ελένη Μενεγάκη στην τηλεόραση και πάντα θα έχει. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω πίσω (σ.σ. στην τηλεόραση. Είναι ένας από τους λόγους που κάνω αυτή τη δουλειά η Ελένη Μενεγάκη. Δεν έχει έρθει η ώρα να “κλείσει” αυτό το λαμπάκι», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Παράλληλα, η γνωστή παρουσιάστρια αναφέρθηκε ξανά στη δήλωση της Κατερίνα Καινούργιου για την παρουσιάστρια του Σαββατοκύριακου που δεν μπορεί να βλέπει, αναφέροντας πολλά πιθανά ονόματα και αναφέροντας τον λόγο που έβαλε και τον εαυτό της σε αυτήν τη θέση. Με το ζήτημα είχε ασχοληθεί και στην εκπομπή της η Σίσσυ Χρηστίδου.

Επίσης, η Σίσσυ Χρηστίδου είπε τη γνώμη της και και για τον Χρήστο Φερεντίνο, με τον οποίο συνεργάστηκαν στο παρελθόν στον ΑΝΤ1, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο να τον δούμε του χρόνου στην πρωινή ζώνη με την Κατερίνα Καραβάτου.

«Του ταιριάζει η πρωινή ζώνη, η τωρινή πρωινή ζώνη του ταιριάζει περισσότερο από αυτή που κάναμε μαζί. Τότε ο Χρήστος ήθελε να βάλει ενημέρωση, εγώ δεν ήθελα. Αυτή ήταν και η κόντρα μας στο περιεχόμενο. Εγώ δεν ήθελα ούτε να ακούσω για ενημέρωση», είπε χαρακτηριστικά.

«Ένα μάθημα που πήρα από τη συνεργασία μας είναι ότι δύο άνθρωποι μπορεί να μην συμφωνούν, αλλά μπορούν να είναι πάλι αγαπημένοι, να μην τσακωθούν ποτέ και να κάνουν δημιουργικό διάλογο. Αυτό είχα για τον Χρήστο», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου.