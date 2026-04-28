Η ΕΡΤ ενισχύει την ενημέρωση με διεθνείς συνεργασίες

«Σάρκα και οστά» αποκτά η στρατηγική απόφαση της διοίκησης της ΕΡΤ για ενίσχυση της εξωστρέφειάς της μέσω διεθνών συνεργασιών υψηλού επιπέδου.



Με αφορμή την πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το ΕΡΤ News, πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό και τους ανταποκριτές που διαθέτει στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αξιοποίησε δημοσιογράφους διεθνών ειδησεογραφικών δικτύων, με στόχο την έγκυρη και πλήρη ενημέρωση του κοινού.



Η παρουσία της ανταποκρίτριας του CNN στην Ουάσινγκτον, Karin Caifa, στο κεντρικό δελτίο του ΕΡΤNews με τον Απόστολο Μαγγηριάδη, καθώς και της δημοσιογράφου του National Public Radio (NPR), Deepa Shivaram, στο βραδινό δελτίο ειδήσεων της Κυριακής (26.04.2026), επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δημόσιας τηλεόρασης, η οποία φέρει την προσωπική σφραγίδα του προέδρου της ΕΡΤ.



Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, κατά το ταξίδι του στις ΗΠΑ στα τέλη του περασμένου μήνα, προχώρησε σε σειρά συναντήσεων στην Ουάσινγκτον με ανώτατα στελέχη αμερικανικών ραδιοτηλεοπτικών δικτύων, στη διάρκεια των οποίων συζητήθηκαν προοπτικές συνεργασίας με την ΕΡΤ.



Στόχος αυτών των επαφών, που έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν καρπούς, είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ΕΡΤ, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στη συνεργασία με την EBU, αλλά διευρύνει το αποτύπωμά της σε παγκόσμιο επίπεδο.