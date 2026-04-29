Η Eurovision κρατάει τη Μπέττυ Μαγγίρα στην ΕΡΤ

Το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα έχει συσχετιστεί πολύ με το κανάλι της ΕΡΤ τον τελευταίο καιρό. Απ’ ότι φαίνεται πλέον αυτή η συνεργασία έχει «κλειδώσει» με ένα νέο πρότζεκτ «μουσικής εκπομπής» που σχετίζεται με τη Eurovision να έρχεται στην κρατική τηλεόραση.

Ενώ πολλά είχαν ακουστεί για το τι θα κάνει την επόμενη σεζόν η Μπέττυ Μαγγίρα, είναι πλέον δεδομένο ότι η παρουσιάστρια θα βρεθεί πάλι στη συχνότητα της ΕΡΤ και μάλιστα πολύ σύντομα, πριν το τέλος της τηλεοπτικής χρονιάς και πριν τη Eurovision.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημόσια τηλεόραση αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τον μουσικό διαγωνισμό για να την φέρει και πάλι στις οθόνες μας.

Πριν αλλά και μετά τους δύο ημιτελικούς (Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και Πέμπτη 14 Μαΐου 2026), καθώς επίσης πριν και μετά τον τελικό (Σάββατο 16 Μαΐου 2026), η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανές εκπομπές με οικοδέσποινα τη Μπέττυ Μαγγίρα, που θα είναι μαζί με την Κατερίνα Βρανά και τον Μιχάλη Μαρίνο.

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι η Μπέττυ Μαγγίρα ήταν παρουσιάστρια και στον Εθνικό Τελικό και Ημιτελικό της Eurovision που έβγαλε νικητή τον Akyla.