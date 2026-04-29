Η Μαριάννα Κιμούλη στα «Δυο μαύρα πουκάμισα» του MEGA, μαζί με Βασίλη Μπισμπίκη και Αντώνη Μυριαγκό

Τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», είναι η νέα σειρά που ετοιμάζει το MEGA για την επόμενη σεζόν και προϊδεάζει πολύ θετικά με τους συντελεστές που κλείνονται όπως ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Μαριάννα Κιμούλη.

Συγκεκριμένα στους κεντρικούς ρόλους των δύο ανδρών, του Μανούσου και του Σήφη, που μεγάλωσαν σαν αδέρφια, θα δούμε τον Βασίλη Μπισμπίκη και τον Αντώνη Μυριαγκό.

Τη γυναίκα τη Μαρκέλλα, που θα φέρει τη ρήξη ανάμεσά τους, θα την ενσαρκώσει η Μαριάννα Κιμούλη, που έχει δικαιολογημένα αποσπάσει πολύ θετικές κριτικές για τις υποκριτικές της ικανότητες.

Οι εκτιμήσεις μάλιστα δείχνουν ότι η σειρά θα είναι ένα από τα χιτ της επόμενης σεζόν.