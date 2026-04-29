Γιάννης Κολοκυθάς: Κάποιες ενημερωτικές εκπομπές το καταφέραμε να μην είμαστε τόσο ξύλινοι

Το προφίλ των ενημερωτικών εκπομπών αλλά και τις εξελίξεις γύρω από το “Καλημέρα Ελλάδα” σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Κολοκυθάς στην κάμερα της εκπομπής τον συνάδελφο του δημοσιογράφο, Ηλία Σκουλάτο πρωινό της Τετάρτης για το πρόγραμμα του STAR.

“Καμιά φορά τσαντίζομαι με το infotainment γιατί και εμείς μια ενημερωτική εκπομπή είμαστε αλλά θέλουμε κι εμείς να χαλαρώσουμε. Θέλουμε κι εμείς τις χαλαρές στιγμές. Στην αρχή δεν είχαμε άγχος στο να δέσουμε, αλλά να κάνουμε κάτι το οποίο να το επιλέγει ο κόσμος. Καλά πήγε μέχρι τώρα” επισήμανε, αρχικά, ο γνωστός δημοσιογράφος.

“Κάποιες ενημερωτικές εκπομπές το καταφέραμε να μην είμαστε τόσο ξύλινοι. Ο τηλεθεατής θα ακούσει τις ειδήσεις από σένα, θα ακούσει τι ακριβώς συμβαίνει στον πλανήτη αλλά πρέπει να το μεταφέρεις όσο πιο κανονικά γίνεται”.

“Από την αρχή της χρονιάς μας έχουν ρωτήσει πάρα πολλές φορές για το “Καλημέρα Ελλάδα”. Εγώ θα πω, απλά, να τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους, τον Παναγιώτη και τον Στέφανο. Δεν ξέρω τι επιλέγει ο ΑΝΤ1 να κάνει, δεν είναι δουλειά μου προφανώς.

Οι διοικήσεις των καναλιών επιλέγουν κάποια στρατηγική και από κει και πέρα την ακολουθούν” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γιάννης Κολοκυθάς στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.