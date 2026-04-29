Δημήτρης Οικονόμου: Εξαιρετικός διευθυντής ο Βασίλης Παπαδρόσος, έχει πάει πολλά βήματα μπροστά τον ΣΚΑΪ

Για το “διαζύγιο” ΣΚΑΪ – Βασίλη Παπαδρόσου κλήθηκε να μιλήσει ο Δημήτρης Οικονόμου, το πρωινό της Τετάρτης, όταν τον συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα για τον Alpha.

“Εντάξει, τώρα, τι να πεις; Αυτές είναι πάντα στενάχωρες και άβολες στιγμές. Ειδικά με έναν άνθρωπο που ‘σαι και φίλος. Γιατί εγώ με τον Βασίλη είμαστε φίλοι. Πολλά χρόνια φίλοι, οικογενειακοί, η συνεργασία μας ήταν άριστη. Έχω τα μισά χρόνια απ’ όσα έχω εδώ, δηλαδή τα 8 από τα 16 συνεργαστήκαμε με τον Βασίλη” υπογράμμισε, αρχικά, έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής της πρωινής ζώνης του ΣΚΑΪ.

“Εξαιρετικός διευθυντής, έχει πάει πολλά βήματα μπροστά τον ΣΚΑΪ, δεν το συζητώ αυτό. Εμένα θα μου λείψει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αλλά πάντα στη δουλειά μας έχουμε μάθει να προχωράμε. Δεν το γνώριζα πριν την ανακοίνωση και νομίζω πως δεν το γνώριζε κανείς”

“Εξάλλου σ’ αυτά τα θέματα πάντα έτσι γίνεται. Δηλαδή παίρνεις μια απόφαση πιο προσωπική, ή για κάποιους λόγους, την υλοποιείς και προχωράς”.

“Σε κάθε περίπτωση του εύχομαι πάντα να κάνει τα όνειρα του, από δω και πέρα, πραγματικότητα και να ‘χει μια καλή τύχη” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Δημήτρης Οικονόμου στην κάμερα της ψυχαγωγικής εκπομπής του Alpha.