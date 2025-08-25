Media

Η Φίνος Φιλμ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Συμφιλίωσης με Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες – «Αν τα βρήκαν αυτοί όλα γίνονται»

Η Φίνος Φιλμ «πόσταρε» στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram ένα ποτ πουρί με αγαπημένες σκηνές ελληνικών ταινιών
Η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Η Νεράιδα και το Παλικάρι» (1969)
Η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Η Νεράιδα και το Παλικάρι» (1969)

Ένα βίντεο με μερικές από τις καλύτερες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου «ανέβασε» στο Instagram η Φίνος Φιλμ. Aφορμή, η Παγκόσμια Ημέρα Συμφιλίωσης, που είναι τη Δευτέρα 25 Αυγούστου.

Η Φίνος Φιλμ «πόσταρε» στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram ένα ποτ πουρί με αγαπημένες σκηνές ελληνικών ταινιών.

Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η θρυλική εταιρεία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών έγραψε: «Αν τα βρήκαν οι Βροντάκηδες με τους Φουρτουνάκηδες … ε, τότε όλα γίνονται».

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Finos Film (@finosfilm_official)

 

«Γιατί, ό,τι και αν μας χωρίζει, πάντα υπάρχει κάτι που μπορεί να μας ενώσει. Και καμιά φορά, θέλει λιγότερο θάρρος απ’ όσο νομίζουμε. Για αυτό χρόνια πολλά σε όσους αγαπούν λίγο παραπάνω απ’ ό,τι θυμώνουν!», καταλήγει το μήνυμα της Φίνος Φιλμ.

Πρεμιέρα για την εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Δημήτρη Οικονόμου - «Έλιωσα στο sup»
Κατά την έναρξη της εκπομπής «Σήμερα», οι δύο οικοδεσπότες έκαναν το δικό τους χιούμορ για τις διακοπές που πέρασαν αυτόν τον ένα μήνα απουσίας αλλά και όσα προτίμησαν να κάνουν, προκειμένου να χαλαρώσουν
Άκης Παυλόπουλος και Δημήτρης Οικονόμου
1
Κώστας Παπαχλιμίντζος και Κατερίνα Δούκα έκαναν πρεμιέρα για τη νέα σεζόν με χιούμορ και πειράγματα
Το δημοσιογραφικό δίδυμο καλωσόρισε τους τηλεθεατές έτοιμο να παρουσιάσει την επικαιρότητα της ημέρας, δίνοντας παράλληλα έναν πιο προσωπικό τόνο στην πρώτη εκπομπή
Κώστας Παπαχλιμίντζος και Κατερίνα Δούκα
