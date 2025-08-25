Η Φίνος Φιλμ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Συμφιλίωσης με Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες – «Αν τα βρήκαν αυτοί όλα γίνονται»

Ένα βίντεο με μερικές από τις καλύτερες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου «ανέβασε» στο Instagram η Φίνος Φιλμ. Aφορμή, η Παγκόσμια Ημέρα Συμφιλίωσης, που είναι τη Δευτέρα 25 Αυγούστου.

Η Φίνος Φιλμ «πόσταρε» στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram ένα ποτ πουρί με αγαπημένες σκηνές ελληνικών ταινιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η θρυλική εταιρεία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών έγραψε: «Αν τα βρήκαν οι Βροντάκηδες με τους Φουρτουνάκηδες … ε, τότε όλα γίνονται».

View this post on Instagram A post shared by Finos Film (@finosfilm_official)

«Γιατί, ό,τι και αν μας χωρίζει, πάντα υπάρχει κάτι που μπορεί να μας ενώσει. Και καμιά φορά, θέλει λιγότερο θάρρος απ’ όσο νομίζουμε. Για αυτό χρόνια πολλά σε όσους αγαπούν λίγο παραπάνω απ’ ό,τι θυμώνουν!», καταλήγει το μήνυμα της Φίνος Φιλμ.