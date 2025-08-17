Η γη της ελιάς – spoiler: Ο Αποστόλης εντοπίζεται νεκρός

Νέες ανατρεπτικές και άκρως δραματικές εξελίξεις έρχονται στα επεισόδια του 5ου κύκλου της επιτυχημένης σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς», καθώς θα αποκαλυφθεί πως ο Αποστόλης είναι τελικά νεκρός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TV24, ένα ακόμα δράμα θα ξεδιπλωθεί στη «Γη της ελιάς». Τα πρώτα επεισόδια είναι γεμάτα με συγκίνηση, ανατροπές και μυστήριο, ενώ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντας όλων βρίσκεται η τύχη του Αποστόλη, η οποία – προς το παρόν – παραμένει αβέβαιη.

Οι περισσότεροι ήρωες πιστεύουν πως ότι ο επιστάτης των Βρεττάκων έχει χάσει τη ζωή του μετά τους πυροβολισμούς που δέχτηκε, όμως κανείς δεν τον είδε να ξεψυχά. Το ενδεχόμενο να βρίσκεται τραυματισμένος, κάπου μακριά και να περιμένει σωτηρία, δίνει ελπίδα σε όσους τον αγαπούν. Ανάμεσά τους και φυσικά η Άννα, η οποία επιστρέφει στη Μάνη με μοναδικό σκοπό να ανακαλύψει την αλήθεια.

Η εικόνα του αδελφού της, πεταμένου στη θάλασσα, ενώ ακόμη ανέπνεε, την στοιχειώνει. Μάλιστα, στην καρδιά της υπάρχει η βεβαιότητα πως ο Αποστόλης ήταν αρκετά δυνατός για να παλέψει και να επιβιώσει. Όμως τελικά εντοπίζεται το πτώμα του. Μόλις η Άννα μαθαίνει την τραγική αυτή εξέλιξη ξεσπά σε λυγμούς και κλάματα και δεν μπορεί να πιστέψει ότι έχασε τον μονάκριβο αδελφό της και ότι πρέπει πρέπει να πορευτεί στη ζωή ολομόναχη…