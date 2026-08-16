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Η Λένα Παπαληγούρα στο καστ της νέας σειράς της ΕΡΤ1

Πρόκειται για ένα σίριαλ με τη σεναριακή υπογραφή του Γιάννη Σκαραγκά
Λένα Παπαληγούρα
H Λένα Παπαληγούρα / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Η ΕΡΤ1 πρόκειται να παρουσιάσει τη νέα τηλεοπτική σεζόν μία δυνατή δραματική ιστορία, με εκλεκτούς ηθοποιούς που ελπίζει να κεντρίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Πρόσφατα, προστέθηκε στο καστ της σειράς και η Λένα Παπαληγούρα.

Οι προετοιμασίες για τη νέα μεγάλη δραματική παραγωγή της ΕΡΤ βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς το εν λόγω σίριαλ περνά το στάδιο της τελικής έγκρισης πριν πάρει θέση στο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης, ενώ στο καστ βρίσκεται και η Λένα Παπαληγούρα.

Σύμφωνα με το MyTV, στο καστ, που περιλαμβάνει τον Γιώργο Γάλλο, την Κατερίνα Παπουτσάκη και τη Βίκυ Βολιώτη και πλέον και η Λένα Παπαληγούρα.

Η αγαπημένη ηθοποιός αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερα κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, η οποία εκτυλίσσεται στη Μεσσηνία και περιστρέφεται γύρω από δύο ισχυρές οικογένειες της περιοχής.

Αν και ο οριστικός τίτλος της σειράς δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, το σενάριο υπογράφει ο Γιάννης Σκαραγκάς, που έχει συνεργαστεί ξανά με επιτυχία με τη δημόσια τηλεόραση.

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