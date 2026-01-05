Η Μάρα Ζαχαρέα αποχαιρέτησε on air τον Γιώργο Παπαδάκη: Οι λέξεις είναι πάρα πολύ φτωχές αυτή την ώρα

Για τον ξαφνικό χαμό του Γιώργου Παπαδάκη μίλησε μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, η διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του σταθμού και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου, Μάρα Ζαχαρέα.

Η Μάρα Ζαχαρέα ανέφερε την τραγική είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή (04.01.2025) μετά από οξύ έμφραγμα που υπέστη.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης ξεκίνησε χθες το προσωπικό του ταξίδι προς το φως.

Η παρακαταθήκη που αφήνει στην τηλεοπτική δημοσιογραφία είναι τεράστια. Θα τον θυμόμαστε όλοι για το αλάνθαστο, λαϊκό ένστικτο του, την ικανότητα την οποία είχε να μιλάει απευθείας με τον κόσμο και να πιάνει τον σφυγμό του», είπε αρχικά.

«Θέλω να εκφράσω τα προσωπικά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, παρότι οι λέξεις είναι πάρα πολύ φτωχές αυτή την ώρα. Από όλη την οικογένεια του Star προς την οικογένεια του ΑΝΤ1, επίσης θερμά συλλυπητήρια. Δε θα τον ξεχάσει κανείς μας», πρόσθεσε συγκινημένη η Μάρα Ζαχαρέα.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη σεζόν αποχαιρέτησε την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» που παρουσίασε για τρεις δεκαετίες και ήταν έτοιμος να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του. Όπως αποκάλυψε ο ΑΝΤ1 το βράδυ της Δευτέρας μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Παπαδάκης θα παρουσίαζε μία νέα εκπομπή και μάλιστα στις 10 Ιανουαρίου θα έμπαινε στο στούντιο για να ξεκινήσει τα γυρίσματα.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε μέντορας για πολλές γενιές δημοσιογράφων. Δίπλα του γαλουχήθηκαν πολλοί συνάδελφοί μας που αφηγούνται στιγμές από την κοινή διαδρομή τους στην τηλεόραση. Ο Γιώργος Παπαδάκης ετοιμαζόταν να μπει ξανά στο στούντιο σε πέντε ημέρες για τα γυρίσματα νέας εκπομπής», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Σαράφογλου κατά τη διάρκεια του εκτενούς αφιερώματος του ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.