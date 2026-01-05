Ο Γιώργος Παπαδάκης ετοιμαζόταν να μπει ξανά στο στούντιο σε 5 ημέρες για τα γυρίσματα νέας εκπομπής

Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Κυριακής (04.01.2026), αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στον χώρο της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης. Την προηγούμενη σεζόν αποχαιρέτησε την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» που παρουσίασε για τρεις δεκαετίες και ήταν έτοιμος να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του.

Όπως αποκάλυψε ο ΑΝΤ1 το βράδυ της Δευτέρας μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Παπαδάκης θα παρουσίαζε μία νέα εκπομπή και μάλιστα στις 10 Ιανουαρίου θα έμπαινε στο στούντιο για να ξεκινήσει τα γυρίσματα. Δυστυχώς όμως η μοίρα του είχε άλλα σχέδια….

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε μέντορας για πολλές γενιές δημοσιογράφων. Δίπλα του γαλουχήθηκαν πολλοί συνάδελφοί μας που αφηγούνται στιγμές από την κοινή διαδρομή τους στην τηλεόραση. Ο Γιώργος Παπαδάκης ετοιμαζόταν να μπει ξανά στο στούντιο σε πέντε ημέρες για τα γυρίσματα νέας εκπομπής», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Σαράφογλου κατά τη διάρκεια του εκτενούς αφιερώματος του ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

«Το τελευταίο διάστημα ο Γιώργος Παπαδάκης ετοίμαζε τη νέα του εκπομπή, πάντα για τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Στις 10 του μήνα ήταν προγραμματισμένο να μπει στο στούντιο. Ήταν μια εκπομπή που την ετοίμαζε με μεγάλο ενθουσιασμό», αναφέρθηκε στο ίδιο αφιέρωμα για τον Γιώργο Παπαδάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε άλλο βίντεο από το κεντρικό δελτίου του ΑΝΤ1, πολίτες μιλούν για τον Γιώργο Παπαδάκη, αναφέροντας ότι ήταν ένας ζεστός και χαμογελαστός άνθρωπος, ο οποίος αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Για τον ξαφνικό χαμό του ο πρόεδρος του σταθμού, Θοδωρής Κυριακού, έκανε αναφορά στη σχέση του δημοσιογράφου με τον ιδρυτή του ΑΝΤ1, Μίνω Κυριακού, ο οποίος του έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσει τη μακροβιότερη εκπομπή της πρωινής ζώνης.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε ανεκτίμητος συνεργάτης, με ήθος, συνέπεια και βαθιά αγάπη για τη δημοσιογραφία. Υπηρέτησε τη δουλειά του με καθαρό λόγο, ευθύνη και σεβασμό προς τον τηλεθεατή, παραμένοντας σταθερός στις αρχές του σε όλη τη διαδρομή του. Πάνω από όλα ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και αφοσιωμένος οικογενειάρχης με ανθρωπιά και ευγένεια. Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό. Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και ειλικρινή ευγνωμοσύνη. Η σκέψη μου είναι με την οικογένειά του», ανέφερε η ανακοίνωση.

Στο ίδιο αφιέρωμα μεταδόθηκαν και στιγμές από χαρακτηριστικές του «καλημέρες» του Γιώργου Παπαδάκη, που θα μείνουν χαραγμένες στις καρδιές όλων. Σημειώνεται ότι τα αγαπημένα του πρόσωπα θα αποχαιρετίσουν τον Γιώργο Παπαδάκη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30.