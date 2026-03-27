Η Μαριλού Κατσαφάδου θα είναι στο «Your face sounds familiar»: Ανυπομονώ, είμαι πολύ ενθουσιασμένη

Η Μαριλού Κατσαφάδου μίλησε θα βρίσκεται στον νέο κύκλο του «Your face sounds familiar» και μίλησε για αυτή της την απόφαση.

Η γνωστή ηθοποιός έκανε νέες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά. Όσα είπε η Μαριλού Κατσαφάδου για το «Your face sounds familiar» προβλήθηκαν το πρωινό της Παρασκευής (27.03.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε προχωρήσει για το “Your face sounds familiar”, κάναμε τη φωτογράφιση και συνεχίζουμε κανονικά. Είναι να ξεκινήσει, το πότε ακόμα δεν το γνωρίζω αλλά προχωράει. Έχουμε μιλήσει με τον Κωνσταντίνο Ρήγο αλλά ακόμα δεν έχουμε μπει σε μια διαδικασία ροής, ας το πούμε έτσι», παραδέχθηκε, αρχικά, η γνωστή ηθοποιός.

«Ανυπομονώ πολύ γι’ αυτό το εγχείρημα, είμαι πολύ ενθουσιασμένη και πιστεύω ότι θα περάσουμε καλά και εμείς που συμμετέχουμε και οι τηλεθεατές. Δεν έχουμε λάβει ακόμα τα τραγούδια για το πρώτο live, είμαστε στις συζητήσεις για να δούμε που θα πάμε. Δεν ξέρω καθόλου τι θα κάνω στο πρώτο live, ό,τι κι αν είναι όμως θα το δουλέψω. Ίσως θα ήθελα κάτι ελληνικό για πρώτο και νομίζω ότι δε θα ξεκινούσαμε με διαφορετικό φύλο, αν και είναι ωραίο task το να κάνεις το άλλο φύλο», πρόσθεσε η Μαριλού Κατσαφάδου.

“Έχω ακούσει και γω για τον Σάκη Ρουβά, πως θα ‘ναι στην παρουσίαση του YFSF. Μακάρι να είναι αυτός, όλοι θέλουμε Σάκη… σίγουρα», πρόσθεσε, εν συνεχεία, Μαριλού Κατσαφάδου στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στο καθημερινό μαγκαζίνο του STAR.