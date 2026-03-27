Η Μαριλού Κατσαφάδου θα είναι στο «Your face sounds familiar»: Ανυπομονώ, είμαι πολύ ενθουσιασμένη

«Έχω ακούσει ότι ο Σάκης Ρουβάς θα 'ναι στην παρουσίαση, μακάρι να είναι αυτός», είπε ακόμα η γνωστή ηθοποιός
Μαριλού Κατσαφάδου
H Μαριλού Κατσαφάδου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Μαριλού Κατσαφάδου μίλησε θα βρίσκεται στον νέο κύκλο του «Your face sounds familiar» και μίλησε για αυτή της την απόφαση.

Η γνωστή ηθοποιός έκανε νέες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά. Όσα είπε η Μαριλού Κατσαφάδου για το «Your face sounds familiar» προβλήθηκαν το πρωινό της Παρασκευής (27.03.2026).

«Έχουμε προχωρήσει για το “Your face sounds familiar”, κάναμε τη φωτογράφιση και συνεχίζουμε κανονικά. Είναι να ξεκινήσει, το πότε ακόμα δεν το γνωρίζω αλλά προχωράει. Έχουμε μιλήσει με τον Κωνσταντίνο Ρήγο αλλά ακόμα δεν έχουμε μπει σε μια διαδικασία ροής, ας το πούμε έτσι», παραδέχθηκε, αρχικά, η γνωστή ηθοποιός.

«Ανυπομονώ πολύ γι’ αυτό το εγχείρημα, είμαι πολύ ενθουσιασμένη και πιστεύω ότι θα περάσουμε καλά και εμείς που συμμετέχουμε και οι τηλεθεατές. Δεν έχουμε λάβει ακόμα τα τραγούδια για το πρώτο live, είμαστε στις συζητήσεις για να δούμε που θα πάμε. Δεν ξέρω καθόλου τι θα κάνω στο πρώτο live, ό,τι κι αν είναι όμως θα το δουλέψω. Ίσως θα ήθελα κάτι ελληνικό για πρώτο και νομίζω ότι δε θα ξεκινούσαμε με διαφορετικό φύλο, αν και είναι ωραίο task το να κάνεις το άλλο φύλο», πρόσθεσε η Μαριλού Κατσαφάδου.

“Έχω ακούσει και γω για τον Σάκη Ρουβά, πως θα ‘ναι στην παρουσίαση του YFSF. Μακάρι να είναι αυτός, όλοι θέλουμε Σάκη… σίγουρα», πρόσθεσε, εν συνεχεία, Μαριλού Κατσαφάδου στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στο καθημερινό μαγκαζίνο του STAR.

Γιώργος Λιάγκας κατά Όλγας Κεφαλογιάννη: «4,5 χρονών παιδάκια θα κληθούν να πουν στο δικαστήριο με ποιον περνούν καλύτερα;»
Όπως έγινε γνωστό χθες μέσα από το ρεπορτάζ του newsit.gr, η υπουργός Τουρισμού απουσίαζε από την εκδίκαση της υπόθεσης της επιμέλειας των παιδιών σε δεύτερο βαθμό, λόγω συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου
Ο Γιώργος Λιάγκας
15
Κατερίνα Καινούργιου: Γύρισε στο πλατό μετά από μια μέρα απουσίας - «Ειμαι εδώ, είμαι καλά»
Η παρουσιάστρια του Alpha διανύει τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της και κοντά στο Πάσχα θα φέρει στον κόσμο το πρώτο παιδί της, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή
Η Κατερίνα Καινούργιου
7
