Η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο έρχεται στο Mega το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Μια βραδιά, που έγραψε ιστορία στο Καλλιμάρμαρο, «ζωντανεύει» στο MEGA, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 22:10, την ημέρα των γενεθλίων της Άννας Βίσση, θα μεταδοθεί η τελευταία συναυλία – ορόσημο της Ελληνίδας σταρ στο Καλλιμάρμαρο.

Το MEGA θα μεταδώσει, αποκλειστικά, τη συναυλία που τον Σεπτέμβριο του 2025, παρέσυρε χιλιάδες ανθρώπους σε ένα κοινό παλμό. Η Άννα Βίσση μοιράζεται με το κοινό μια μουσική εμπειρία που συνδέει δεκαετίες δημιουργίας.

Καθηλωτικές ερμηνείες, τραγούδια που αφηγούνται μικρές και μεγάλες στιγμές και αποτυπώνουν τη διαδρομή μιας καλλιτέχνιδας, που συνεχίζει να εξελίσσεται, χωρίς να χάνει τίποτα από τη δύναμη, την αμεσότητα και την ερμηνευτική της δεινότητα.

Οι τηλεθεατές του MEGA θα ζήσουν την Άννα Βίσση όπως πραγματικά είναι στη σκηνή: απρόβλεπτη, εκρηκτική και αφοπλιστικά αληθινή.

Η Άννα Βίσση ξεδιπλώνει το πλούσιο ρεπερτόριό της σε ένα φαντασμαγορικό show, που επανασυστήνει αγαπημένα τραγούδια δίνοντάς τους νέα ορμή και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ηλεκτρίζει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.