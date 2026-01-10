Η μεγάλη χίμαιρα – επόμενο επεισόδιο: Η Μαρίνα «μαγεύεται» από τη γοητεία του Μηνά

Η νέα δραματική σειρά εποχής της ΕΡΤ1, «Η μεγάλη χίμαιρα», κατάφερε να σπάσει το φράγμα του 1.000.000 views στο ERTFLIX, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από την πρεμιέρα των πρώτων δύο επεισοδίων στην ψηφιακή πλατφόρμα, την Πρωτοχρονιά.

Το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα» θα κάνει πρεμιέρα στο ERTFLIX, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα (10/1/2026, 00:01). Η τηλεοπτική μετάδοση του τρίτου επεισοδίου θα ακολουθήσει την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, από την ΕΡΤ1.

Η μεγάλη χίμαιρα – Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Επεισόδιο 3ο: Τα πρώτα Χριστούγεννα της Μαρίνας στη Σύρο πλησιάζουν. Η Μαρίνα, που πλέον μιλάει ελληνικά, έχει αρχίσει να ενσωματώνεται στην κοινωνία της Σύρου και να μπορεί να επικοινωνεί με την οικογένεια του Γιάννη. Και τότε, για πρώτη φορά, συνειδητοποιεί πως έχει μια ιδιαίτερη, πνευματική σύνδεση με τον Μηνά, γεγονός που την ταράζει. Παραμένει όμως ερωτευμένη με τον Γιάννη, με τον οποίο την άνοιξη θα κάνει ένα σύντομο, ειδυλλιακό ταξίδι στο Αιγαίο με τη «Μαρινέτα», το νέο τους ιστοπλοϊκό, από το οποίο η Μαρίνα χαζεύει ενθουσιασμένη τη σύγχρονη Ελλάδα. Όταν επιστρέφουν, δέχονται την πρόσκληση του Μηνά να τον επισκεφτούν στην Αθήνα, ώστε να δει η Μαρίνα τον Παρθενώνα. Ο Γιάννης, όμως, λόγω έκτακτης υποχρέωσης δεν μπορεί να τη συνοδέψει κι έτσι η Μαρίνα φτάνει στην Αθήνα μόνη της.

Ο Μηνάς την ξεναγεί στην Ακρόπολη, την πηγαίνει για φαγητό κι εκείνη τον ακούει να μιλάει με τις ώρες. Όταν στο τέλος της ημέρας, θα της απαγγείλει ένα ποίημα του Παλαμά, είναι μαγεμένη από τη γοητεία του. Θα συνέλθει απότομα, όταν επιστρέφοντας στο σπίτι του, θα βρουν να τους περιμένει ο Γιάννης, που έχει έρθει στην Αθήνα επειγόντως για δουλειά.

Τις επόμενες ημέρες, ο Μηνάς θα τους αποφύγει, καθώς η Μαρίνα με τον Γιάννη κάνουν βόλτες στην Αθήνα – και επιπλέον, φεύγοντας για Σύρο, θα τους ανακοινώσει πως αποφάσισε να πάει για διδακτορικό στη Γερμανία, όπου θα λείψει καιρό. Η Μαρίνα ανακουφίζεται – ο Μηνάς, ωστόσο, έχει μπει για τα καλά στο μυαλό της. Και δεν θα φύγει εύκολα, παρά τα ευχάριστα νέα που την περιμένουν με την επιστροφή της στο νησί.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Βαρδής Μαρινάκης

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Executive Producers: Ferdinand Dohna, Johanna Dirnberger

Executive Producer: Μαριλένα Χαραλαμποπούλου

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Co-Producers: Άρης Ντάγιος, Άγγελος Βενέτης, Ηρακλής Μαυροειδής

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Βαλσαμής GSC

Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης G.F.E.

Production Designer: Ράνια Γερογιάννη

Costume Designer: Νατάσσα Σαρρή

Πρωτότυπη μουσική: Ted Regklis

Casting Directors Ελλάδα: Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός

Casting Director Ιταλία: Maurilio Mangano UICD

Intimacy Coordinator: Katarina Leszkoova

Intimacy Consultant: Elle McAlpine

Make Up Designer – Key Make Up Artist: Αλεξάνδρα Μυτά

Hair Designer – Key Hair Stylist: Ιουλία Συγριμή

Ηχοληψία: Γιάννης Αντύπας

Σχεδιασμός ήχου: Περσεφόνη Μήλιου

Μίξη ήχου: Λέανδρος Ντούνης

Line Producer: Γιώργος Μπαμπανάρας

Διεύθυνση παραγωγής: Πέτρος Ανδριόπουλος

Α’ βοηθός σκηνοθέτη: Αργύρης Ζάχος

Β’ βοηθός σκηνοθέτη: Έλενα Γεωργιάδου

Post Production Producer: Γιώργος Ταμπακάκης

Παραγωγή: Foss Productions

Σε συμπαραγωγή με: ΕΡΤ, Beta Film, Mompracem, Boo Productions

Παίζουν: Fotini Peluso (Μαρίνα), Ανδρέας Κωνσταντίνου (Γιάννης), Δημήτρης Κίτσος (Μηνάς), Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Ρεΐζενα), Γιάννος Περλέγκας (Νικήτας), Καίτη Μανωλιδάκη (Αννεζιώ), Αναστασία Θεοδοσοπούλου (Άννα), Βάσω Ιατροπούλου (Τασία), Χριστίνα Κυπραίου (Λιλή), Γιώργος Μιχαλάκης (Γιατρός), Δημήτρης Τάρλοου (Καστρινός), Γιάννης Νταλιάνης (Ανδρέας Ψάλτης), Αλεξάνδρα Αϊδίνη (Ασπασία Ψάλτη), Νικόλας Παπαγιάννης (Ανέστης), Γιώργος Φριντζήλας (Καπετανάκης), Yara Fares (Ζωή Καστρινού), Κονδυλία Κωνσταντελάκη (Καλλιόπη), Νικόλας Χανάκουλας (Νομάρχης), Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου (Καθηγητής Ανθεμίου), Παντελής Παπαδόπουλος (Ηλικιωμένος άντρας στην Ακρόπολη) κ.ά. Και οι Ιταλοί ηθοποιοί: Valentina Cervi (Μητέρα Μαρίνας), Corrado Invernizzi (Πατέρας Μαρίνας), Carolina Sala (Isabella), Michele Favaro (Gulielmo), Michele Guidi (Kόμης), Daniele Aldrovandi (Καθηγητής), Camilla Colombo (Υπηρέτρια), Chiara Marelli (Μαρίνα, 8-10), Silvia Kornfeind (Μαρίνα, 14), Luciano Montrone (Ιερέας), Raffaele Mariotti (Άγνωστος άντρας), Pier Giorgio Bellocchio (Συμβολαιογράφος), Stefano Poeta (Andre)