H νέα, πρωτότυπη σειρά, «Echo», των Marvel Studios, είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+, με όλα τα επεισόδια.

Στη νέα σειρά των Marvel Studios, «Echo», καμία πράξη δεν μένει ατιμώρητη. Το «Echo», μέσα από πέντε επικά επεισόδια, παρουσιάζει την ηρωίδα Μάγια Λόπεζ (Alaqua Cox), να καταδιώκεται από την εγκληματική αυτοκρατορία του Γουίλσον Φισκ (Vincent D’Onofrio).

Όταν η διαδρομή της τη φέρνει στην πόλη της, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την οικογένειά της αλλά και τη φήμη της.

Στο «Echo» πρωταγωνιστούν, επίσης, οι Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Graham Greene (1883, Goliath), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs, American Gods), Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs), Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind) και Vincent D’Onofrio (Hawkeye, Godfather of Harlem).

Τα επεισόδια της σειράς σκηνοθετούν οι Sydney Freeland (Navajo) και Catriona McKenzie (Gunaikurnai). Εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin (Blackfeet), Marion Dayre και Sydney Freeland. Συν-εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Jennifer L. Booth και Amy Rardin.

