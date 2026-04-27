Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενα επεισόδια: Η Τζούλια επισκέπτεται την Τζένη με μία πρόταση που θα τους εκπλήξει όλους

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθούν από την Τρίτη έως την Τετάρτη 28-29.04.2026 στις 21:00 το βράδυ.

H Bιργινία προσπαθεί να διαχειριστεί την απογοήτευση που νιώθει με τον εαυτό της ύστερα από το συμβάν με τη Ζωή ενώ ο Νίκος πάλι χαίρεται με την μετακόμιση της κόρης του στο σπίτι. Ο Δημήτρης έχει ενθουσιαστεί πια με τον Βίκτωρα, όμως όταν το παιδί αρχίζει να εμφανίζει παράξενες συμπεριφορές στο σχολείο η Βιργινία ζητάει από την Ελένη να κάνει παιδαγωγική παρέμβαση. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του Alpha, Μπαμπά σ’ αγαπώ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τρίτη 28 Απριλίου 21:00

Επεισόδιο 32: «Ο πήχης» – H Bιργινία προσπαθεί να διαχειριστεί την απογοήτευση που νιώθει με τον εαυτό της ύστερα από το συμβάν με τη Ζωή. Σύμμαχος της η Ελένη που θα της θυμίσει ότι τα λάθη είναι ανθρώπινα και κανείς μας δεν μπορεί να είναι πάντα τέλειος. Ο Νίκος πάλι χαίρεται με την μετακόμιση της κόρης του στο σπίτι, αλλά θα χρειαστεί να παίξει τον ρόλο του αυστηρού γονιού, που τόσα χρόνια ερμήνευε με τεράστια επιτυχία η Βιργινία, πράγμα που θα μπερδέψει τη σχέση του με τη Ζωή.

Ο Δημήτρης έχει ενθουσιαστεί πια με τον Βίκτωρα, όμως όταν το παιδί αρχίζει να εμφανίζει παράξενες συμπεριφορές στο σχολείο όπως το να σκάει μύτη με γυαλιά ηλίου και να δίνει εντολές στα υπόλοιπα παιδάκια τι να κάνουν, η Βιργινία ζητάει από την Ελένη να κάνει παιδαγωγική παρέμβαση και να βάλει τον Δημήτρη στη θέση του, προτού αυξηθούν τα παράπονα απ’ τους άλλους γονείς. Η συνεργασία του Νικήτα με την Τζένη δημιουργεί ανασφάλεια στον Ηρακλή, που φέρνει την Τζένη σε δύσκολη θέση, ενώ η Τζούλια επισκέπτεται την Τζένη με μία πρόταση που θα τους εκπλήξει όλους.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τετάρτη 29 Απριλίου 21:00

Επεισόδιο 33: «Ο λύκος δεν κοιμάται ποτέ;» – Ο Δημήτρης έχει πάρει ζεστά το ρόλο του ως πατέρας. Τόσο ζεστά που έχει αποφασίσει να τον μεγαλώσει σαν μελλοντικό ηγέτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στο νηπιαγωγείο με τους άλλους γονείς και η Ελένη να πρέπει να τον συναντήσει για παιδαγωγική σύσταση. Επιπλέον ο εθισμός του Βίκτωρα στο τάμπλετ έχει αρχίσει να γίνεται πρόβλημα. Η Τζούλια αποφασίζει να πάρει μια επικίνδυνη για την ίδια πρωτοβουλία, σπάζοντας την απαγόρευση του Ευριπίδη, και προσεγγίζει κρυφά την Τζένη προσπαθώντας να την πείσει να διαπραγματευτούν ένα συμφωνητικό και να αποφύγουν τα δικαστήρια. Παράλληλα, η Βιργινία προσπαθεί να επικοινωνήσει με τη Ζωή και να της αφήσει τον χώρο που χρειάζεται για να θεραπευτεί η μεταξύ τους σχέση.

Κι ενώ κάνει αυτήν την προσπάθεια με τη μεγάλη της κόρη, η μικρή της κόρη, η Σοφία, την κατηγορεί ανοιχτά για τη διάλυση της οικογένειας της. Ο Ηρακλής βρίσκεται σε αδιέξοδο μετά το κλείσιμο της καντίνας και την χωρίς αποτέλεσμα έρευνα του για δουλειά, όταν όμως ο Νίκος αντιληφθεί τι ζόρι περνάει ο φίλος τους, συγκαλεί Επείγουσα Συνάντηση Μπαμπάδων;

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.