Η Ρούλα Κορομηλά δηλώνει σοκαρισμένη από τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη: Η θλίψη μου είναι απέραντη

Ρούλα Κορομηλά και Γιώργος Παπαδάκης εργάζονταν μαζί στον ΑΝΤ1 τη δεκαετία του ’90 και γνωρίζονταν προσωπικά. Ήταν η εποχή που και οι δύο έβλεπαν τις εκπομπές τους να σαρώνουν στους πίνακες τηλεθέασης. Συνέχισαν να εργάζονται σκληρά και έγραψαν τη δική τους ιστορία.

Όταν ο Γιώργος Παπαδάκης αποφάσισε να παραδώσει τη σκυτάλη του «Καλημέρα Ελλάδα», η Ρούλα Κορομηλά είχε σχολιάσει: «Μεγάλο σχολείο ο Γιώργος Παπαδάκης. Άνοιξε κι έδειξε τον δρόμο σε πολλούς. Σεβασμός».

Λίγους μόνο μήνες μετά, η παρουσιάστρια έμαθε τη θλιβερή είδηση για τον θάνατο του κορυφαίου δημοσιογράφου. «Σοκαρισμένη. Έφυγες Γιώργο μου και η θλίψη μου είναι απέραντη, απερίγραπτη. Θα μείνεις πάντα στην καρδιά μου», έγραψε η Ρούλα Κορομηλά.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ένιωσε αδιαθεσία το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026) και έχασε τις αισθήσεις του ενώ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή μετά το έμφραγμα που υπέστη. Δεν τα κατάφεραν και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατος του παρουσιαστή.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΑΝΤ1 έκανε λόγο για ένα σημείο αναφοράς για τη δημοσιογραφία, με ευθύ λόγο, ήθος και ακούραστη παρουσία για δεκαετίες.