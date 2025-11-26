Η σειρά ντοκιμαντέρ του 50 Cent για τον Sean «Diddy» Combs θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο

Η σειρά ντοκιμαντέρ του 50 Cent για τον ράπερ και παραγωγό Sean «Diddy» Combs θα είναι διαθέσιμη για προβολή από τον Δεκέμβριο στο Netflix.

Τον Δεκέμβριο του 2023, αναφέρθηκε ότι ο ράπερ και ηθοποιός Κέρτις «50 Cent» Τζάκσον εργαζόταν σε ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο στις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση που περιέβαλαν τον Diddy εκείνη την εποχή.

Τον Μάρτιο του 2024, επιβεβαίωσε ότι εργάζεται πάνω στο project, υπονοώντας ότι θα κυκλοφορήσει «σύντομα».

Εκείνη την εποχή, το ντοκιμαντέρ είχε τον τίτλο «Diddy Do It?». Τον Μάιο του περασμένου έτους, το Netflix κέρδισε τη μάχη υποβολής προσφορών για το ντοκιμαντέρ και τώρα ανακοίνωσε ότι θα προβληθεί παγκοσμίως πολύ σύντομα.

Η σειρά ντοκιμαντέρ – η οποία περιλαμβάνει πλέον τις τελευταίες εξελίξεις στη συγκλονιστική υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της καταδίκης του Diddy σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες φυλάκιση του για κατηγορίες που σχετίζονται με εμπορία ανθρώπων – έχει πλέον τον τίτλο «Sean Combs: The Reckoning» και αναμένεται να κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα streaming στις 2 Δεκεμβρίου.

«Δεν μπορείς να συνεχίζεις να πληγώνεις ανθρώπους και να μην συμβαίνει ποτέ τίποτα», λέει ένας από τους συμμετέχοντες στο ντοκιμαντέρ στο τρέιλερ του «Sean Combs: The Reckoning».

«Είμαι ευγνώμων σε όσους ήρθαν και μας εμπιστεύτηκαν τις ιστορίες τους και είμαι περήφανος που έχω την Αλεξάντρια Στέιπλετον σκηνοθέτρια» δήλωσε ο 50 Cent.

Η σειρά ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με πρώην συνεργάτες, παιδικούς φίλους του Diddy και καλλιτέχνες.