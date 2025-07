Sean «Diddy» Combs: Η πτώση του βασιλιά της χιπ χοπ και η κατάρρευση της αυτοκρατορίας του

Η Cassie Ventura, τα freak offs και η δικαστική κατάρρευση του «King of Hip-Hop»

Το 2023, η πρώην σύντροφός του Cassie Ventura υπέβαλε αγωγή εναντίον του, κάνοντας λόγο για χρόνια κακοποίησης, βιασμό, σωματική βία και ψυχολογικό έλεγχο. Η υπόθεση έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό, όμως άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Ακολούθησαν και άλλες αγωγές - από πρώην υπαλλήλους, συνεργάτες και θύματα που μίλησαν για έναν αδίστακτο άνθρωπο πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η πιο σοβαρή καμπή ήρθε τον Μάρτιο του 2024, όταν το FBI έκανε έφοδο σε δύο από τα σπίτια του, κατάσχοντας υλικό, ηλεκτρονικές συσκευές και βίντεο, στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση ανθρώπων, βιασμούς και κακοποίηση. Οι εικόνες του Diddy να αποχωρεί από την πολυτελή του έπαυλη χωρίς παπούτσια, περιτριγυρισμένος από ομοσπονδιακούς πράκτορες, έγιναν viral παγκοσμίως.

Ο Diddy αρνήθηκε κάθε κατηγορία, μιλώντας για «προσπάθεια σπίλωσης της εικόνας του».

Όμως, η μαρτυρία της Cassie και το σοκαριστικό βίντεο όπου ο Diddy την ξυλοκοπεί σε ξενοδοχείο το 2016, ήταν καθοριστικά.

Πέρα από το αμοντάριστο βίντεο, οι ένορκοι είδαν μηνύματα μεταξύ του Sean Diddy Combs και της πρώην συντρόφου του, Cassie Ventura.

Σύμφωνα με την Cassie, ο Diddy την είχε απειλήσει κατ’ επανάληψη ότι θα δημοσίευε βίντεο που θα την εξέθεταν ανεπανόρθωτα.

Όπως ανέφερε: «Θα μπορούσε να καταστρέψει τα πάντα για τα οποία είχα δουλέψει. Θα με έκανε να φαίνομαι σαν “πόρνη”».

Είπε ακόμα πως διαρκώς ζούσε με τον φόβο ότι ο ράπερ θα κυκλοφορήσει τα βίντεο. Σε ένα μήνυμα που του έστειλε, φέρεται να γράφει: «Σε παρακαλώ σβήσε κάθε βίντεο που έχεις στο iPhone σου. Πολλοί έχουν πρόσβαση στα πράγματά σου».

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο Combs ήρθε στα χέρια με φίλους της και την πέταξε με δύναμη πάνω σε κρεβάτι, προκαλώντας της ένα σοβαρό τραύμα πάνω από το αριστερό της μάτι με αποτέλεσμα να πάει σε πλαστικό χειρουργό για να κάνει ράμματα.

Όπως είπε η ίδια, αργότερα του έστειλε φωτογραφία του τραυματισμένου της προσώπου, με το μήνυμα: «Για να θυμάσαι». Ο Diddy φέρεται να απάντησε: «Δεν ξέρεις πότε να σταματάς. Το τράβηξες πολύ. Λυπηρό».

«Με ανάγκαζε να συμμετάσχω σε freak off πάρτι και με χτυπούσε» είπε ακόμα στην επίμαχη δίκη στη Νέα Υόρκη. «Με χτυπούσε στο κεφάλι, με έριχνε κάτω, με τραβούσε, με κλωτσούσε, με πατούσε στο κεφάλι αν ήμουν πεσμένη», είπε.

Η Ventura γνώρισε για πρώτη φορά τον Combs όταν ήταν περίπου 19 ετών. Υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία του, Bad Boy Records, στις αρχές του 2006 και ξεκίνησαν μια πλατωνική σχέση.

Μετά από ένα πάρτι σε σκάφος στο Μαϊάμι, η σχέση τους έγινε πιο στενή και σεξουαλική. Η 38χρονη Cassie, ξεκίνησε λέγοντας στους ενόρκους πώς ο Sean «Diddy» Combs της φερόταν βίαια κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, προκαλώντας της μαύρα μάτια και μώλωπες.

Πρόσθεσε ότι υπέστη τραυματισμούς από την κακοποίηση, όπως σκληρύνσεις στο μέτωπό της, σκασμένα χείλη και «μώλωπες σε όλο μου το σώμα». Ερωτηθείσα πόσο συχνά ήταν σωματικά μαζί της, απάντησε: «Πολύ συχνά».

Σύμφωνα με την ίδια, τα freak offs πάρτι εξελίχθηκαν σε δουλειά, αφήνοντας για λίγο την καριέρα στη μουσική. Αποκάλυψε ότι ο Σον Κομπς είχε όπλα στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Μαϊάμι και το Νιου Τζέρσεϊ, τα οποία θα έβγαιναν ξανά και ξανά ως «τακτική εκφοβισμού».

Είπε επίσης ότι το προσωπικό του Diddy παρείχε υλικά όπως baby oil, λιπαντικό και προφυλακτικά για τα «Freak Offs», και όταν τους τελείωνε το λιπαντικό, καλούσαν κάποιον από το προσωπικό του P. Diddy ή τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου για να φέρει περισσότερο.

Οι αστυνομικές αρχές ανακάλυψαν περισσότερα από 1.000 μπουκάλια με baby oil σε έρευνες στα σπίτια του Diddy πέρυσι και ο Ventura εξήγησε το ρόλο του προϊόντος στα «Freak Offs».

«Αν ένιωθε ότι ήσουν πολύ στεγνός, σε ενημέρωνε», είπε. «Έλεγε "ήσουν πολύ στεγνή πρέπει να βάλεις περισσότερο λάδι" ή "πρέπει να λάμπεις"».

Χρησιμοποιούσαν περίπου 10 μεγάλα μπουκάλια με baby oil κάθε φορά. Σε ένα «Freak Off» υπήρχε ακόμη και μια φουσκωτή πισίνα γεμάτη με βρεφικό λάδι, κατέθεσε, και ο ράπερ της είπε να μπει στην πισίνα για να καλυφθεί με λάδι.

Τα δωμάτια του ξενοδοχείου συνήθως ήταν κατεστραμμένα μετά τα «Freak Offs» και πολλές φορές ένα από τα μέλη του προσωπικού του ράπερ πήγαινε μέσα και καθάριζε, είπε. Τα ξενοδοχεία συχνά χρέωναν τον P. Diddy για τις ζημιές και θυμάται ότι άκουσε μέλη του προσωπικού να δέχονται τηλεφωνήματα από ξενοδοχεία για αυτό.

Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί τον Οκτώβριο, και μπορεί να φτάσει τα 10 χρόνια φυλάκισης για κάθε αδίκημα. Πιθανολογείται όμως ότι οι ποινές θα εκτίονται ταυτόχρονα και θα αφαιρεθεί ο ένας χρόνος που έχει ήδη εκτίσει, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να είναι ελεύθερος σε λίγα χρόνια.

Μπορεί να κάνει come back μετά το σκάνδαλο;

Για κάποιους αναλυτές, μια επιστροφή του Diddy είναι απίθανη. Ο August Brown υποστηρίζει: «Δεν μπορώ να φανταστώ κανένα σενάριο εξιλέωσης είτε ως καλλιτέχνης είτε ως μουσικός μεγιστάνας μετά από όλα αυτά». Ο Alvin Blanco του HipHopWired προσθέτει: «Σίγουρα θα προσπαθήσει, αλλά η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη».

Ακόμη και ο καθηγητής Αφροαμερικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Duke, Mark Anthony Neal, αναγνωρίζει ότι «η κληρονομιά του Combs έχει αναμφισβήτητα αμαυρωθεί, παρόλο που υπήρξε κεντρική μορφή στην ανάδειξη της hip-hop στον παγκόσμιο χάρτη».

Ο Jem Aswad, συντάκτης του Variety, σημειώνει πως η επιρροή του Diddy στη μουσική είχε ήδη εξασθενίσει: «Δεν έχει πραγματική μουσική καριέρα τα τελευταία 15 χρόνια. Ασχολήθηκε με ποτά, ρούχα και άλλα επιχειρηματικά σχέδια. Ό,τι κυκλοφόρησε ήταν σχεδόν για διασκέδαση».

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το 2024 το άλμπουμ του The Love Album: Off the Grid ήταν υποψήφιο για Grammy, ενώ το 2023 τιμήθηκε ως Global Icon στα MTV Awards.

Παρά το σκάνδαλο, υπάρχουν ακόμα υποστηρικτές του. Η δημοσιογράφος Anoushka Mutanda-Dougherty, που κάλυψε τη δίκη, δήλωσε: «Βλέποντας την υποστήριξη που είχε στο δικαστήριο και online, πιστεύω ότι μπορεί να επανέλθει στην κορυφή της χιπ χοπ. Δεν θα είναι ο πρώτος μουσικός που, παρά τις καταδίκες, συνέχισε την καριέρα του».

Αλλά η κοινή γνώμη δύσκολα θα ξεχάσει τις αποκαλύψεις. Η δημιουργός περιεχομένου Angela Star, που ήταν παρούσα έξω από το δικαστήριο, δήλωσε στο BBC: «Η εικόνα του έχει αμαυρωθεί. Όταν σκέφτεσαι πλέον τον Diddy, το μυαλό σου πάει...» - και σήκωσε ένα μπουκάλι baby oil.

Ο Sean «Diddy» Combs βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την πτώση του. Είτε τελικά επιστρέψει είτε όχι, το όνομά του θα συνοδεύεται για πάντα από σκάνδαλα, αμφιλεγόμενα πάρτι και δικαστικές περιπέτειες.