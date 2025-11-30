Media

Η Σίσσυ Χρηστίδου συγκινήθηκε on air: «Ήρθε ένας ηλικιωμένος κύριος και μου λέει “σε ευχαριστώ πάρα πολύ”»

«Έκανε κάτι σπουδαίο, γιατί θύμισε σε μένα πόσο σπουδαία είναι αυτή η στιγμή», εξομολογήθηκε ακόμα, περιγράφοντας μία ιστορία που βίωσε
Σίσσυ Χρηστίδου
Η Σίσσυ Χρηστίδου

Ένα περιστατικό που τη συγκίνησε ιδιαίτερα περιέγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου, μέσω της εκπομπής της, τονίζοντας ότι οι στιγμές ευτυχίας που ζούμε δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένες.

Η γνωστή παρουσιάστρια το πρωί της Κυριακής (30.11.2025) θέλησε να μοιραστεί με το κοινό και τους συνεργάτες της τι της συνέβη το Σάββατο το απόγευμα όταν είχε πάει σε ένα εμπορικό κέντρο με τον γιο και την ανιψιά της. Όπως αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου κατά τη διάρκεια της κίνησης χόρευαν και τραγουδούσαν και τους παρατηρούσε ένας ηλικιωμένος άντρας. 

«Είχα πάει για ψώνια χθες σε ένα εμπορικό κέντρο. Ήμουν με τον μικρό μου γιο και την ανιψιά μου και μέσα στο αμάξι χορεύαμε και τραγουδούσαμε δυνατά, όσο περιμέναμε να μπούμε στο πάρκινγκ. Και ήρθε ένας ηλικιωμένος κύριος και μου λέει “κορίτσι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ” και του λέω “γιατί;”. Τώρα σας το λέω και συγκινούμαι…

Μου λέει “με συγκινεί πάρα πολύ όταν συναντάω την ευτυχία, κάθε φορά”. Κατάλαβα εκεί αυτό, ότι αυτές είναι οι στιγμές… Το ότι ήμασταν μέσα στο αμάξι, χορεύαμε και τραγουδούσαμε, πόσο σπουδαίο είναι», περιέγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Εγώ ανατρίχιασα όταν μου το είπε. Έκανε κάτι σπουδαίο, γιατί θύμισε σε μένα πόσο σπουδαία είναι αυτή η στιγμή. Αυτές οι στιγμές περνάνε και τις θεωρούμε δεδομένες».

