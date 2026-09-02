Η Σίσσυ Χρηστίδου συνάντησε την ομάδα του «Χαμογέλα και πάλι» και μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram

Μετά από ένα γεμάτο καλοκαίρι, όπου ξεκουράστηκε και γέμισε τις «μπαταρίες» της με όρεξη και ενέργεια για τη νέα τηλεοπτική σεζόν που βρίσκεται προ των πυλών, η Σίσσυ Χρηστίδου επέστρεψε στην Αθήνα και πραγματοποίησε συνάντηση με την ομάδα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA.

Η λαμπερή παρουσιάστρια παραμένει στη φιλόξενη συχνότητα του ΜΕGA και θα αναλάβει την καθημερινή πρωινή εκπομπή, όπως έχει αποκαλύψει στο newsit.gr ο Γρηγόρης Μελάς. Tην Τετάρτη (02.09.2026) η Σίσσυ Χρηστίδου ανέβασε φωτογραφίες από την ομάδα της, επιβεβαιώνοντας ότι στο πλευρό της θα βρίσκονται ξανά – μπροστά από τις κάμερες – ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

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Η Σίσσυ Χρηστίδου στις δύο πόζες που ανέβασε στο Instagram εμφανίζεται χαμογελαστή και περιτρυγυρισμένη από τη δυνατή της ομάδα, που βρίσκεται μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

«And we are back babe for season 9», έγραψε ως λεζάντα η Σίσσυ Χρηστίδου στην ανάρτησή της.

«Σε μια στρατηγική κίνηση για τη νέα τηλεοπτική περίοδο προχωρά η διοίκηση του MEGA, αναδιαμορφώνοντας πλήρως την πρωινή καθημερινή του ζώνη. Σύμφωνα με διασταυρωμένες και απόλυτα έγκυρες πληροφορίες μου, η Σίσσυ Χρηστίδου μετακινείται οριστικά από το Σαββατοκύριακο στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού, αναλαμβάνοντας το slot 10:00 με 13:00.

Η εξέλιξη αυτή βάζει οριστικό τέλος στα σενάρια των προηγούμενων εβδομάδων, τα οποία ήθελαν τη συγκεκριμένη ζώνη – μετά τη λήξη της συνεργασίας του σταθμού με τη Φαίη Σκορδά – να μετατρέπεται σε αμιγώς ενημερωτική. Με δεδομένο ότι η επόμενη σεζόν έχει και εκλογικό «άρωμα», η διοίκηση του MEGA έκρινε ότι η Σίσσυ Χρηστίδου με τους συνεργάτες της θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην πολιτική και κοινωνική ειδησεογραφία, αλλά και με αρκετό μέρος ψυχαγωγίας στην καθημερινή εκπομπή», ανέφερε το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά στο newsit τον περασμένο Ιούλιο.