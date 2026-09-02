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Ο Γιώργος Ευγενίδης επιστρέφει στο μεσημεριανό δελτίο του Star σε νέα ώρα

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα μεταδίδεται στις 13:00
Γιώργος Ευγενίδης
Ο Γιώργος Ευγενίδης
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Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star θα δίνει καθημερινά τον παλμό της επικαιρότητας, με ζωντανή ενημέρωση, έγκυρο ρεπορτάζ και συνεχή εικόνα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στην παρουσίαση θα βρίσκεται ο δημοσιογράφος και πολιτικός σχολιαστής Γιώργος Ευγενίδης.

Το δελτίο του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη θα μεταδίδεται σε νέα ώρα, καθημερινά στις 13:00, με εκτεταμένη διάρκεια και αδιάλειπτη ροή ειδήσεων.

Το μεσημεριανό δελτίο θα βρίσκεται στην καρδιά των εξελίξεων, καταγράφοντας άμεσα όσα συμβαίνουν και παρακολουθώντας τις ειδήσεις που διαμορφώνουν την ατζέντα της ημέρας. Με συνεχείς συνδέσεις από τα σημεία όπου εξελίσσεται η επικαιρότητα, το ρεπορτάζ καλύπτει την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, αλλά και τις σημαντικότερες διεθνείς εξελίξεις.

Οι δημοσιογράφοι του Star βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της είδησης, μεταφέροντας με ταχύτητα, νηφαλιότητα και ψυχραιμία την πραγματική εικόνα των γεγονότων. Παράλληλα, ειδικοί αναλυτές στο στούντιο θα «φωτίζουν» τις διαφορετικές πτυχές της επικαιρότητας, θα εξηγούν το παρασκήνιο και θα αναδεικνύουν όσα βρίσκονται πίσω από την πρώτη εικόνα της είδησης.

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