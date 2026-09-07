Η «Super Κατερίνα» επιστρέφει στον Alpha τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 10:00

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της ψυχαγωγικής εκπομπής «Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου, που επιστρέφει στον Alpha για 6η σεζόν.

Η πρεμιέρα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha έχει οριστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10:00, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σταθμός τη Δευτέρα (07.09.2026).

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«Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στον Alpha για 6η χρονιά και μαζί της επιστρέφει η αγαπημένη μας πρωινή συνήθεια. Η «Super Κατερίνα» το απόλυτο ραντεβού των 10:00 έρχεται και φέτος με την πιο super ομάδα και την ακόμα πιο super ενέργεια!

Αποκλειστικά, επικαιρότητα, ψυχαγωγία, ενημέρωση, πρωταγωνιστές! Όσα συμβαίνουν γύρω μας, όσα συζητάμε και όσα θέλουμε να γνωρίζουμε, δίνουν καθημερινά ραντεβού στη «Super Κατερίνα».

Με live συνδέσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ, αποκαλύψεις, κοινωνικά θέματα που μας αγγίζουν, τηλεοπτικό και καλλιτεχνικό παρασκήνιο, η δημοσιογραφική ομάδα βρίσκεται στην καρδιά της επικαιρότητας!

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Στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου η πιο super ομάδα:

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης με την πολύχρονη δημοσιογραφική του εμπειρία, πάντα ενημερωμένος και πάντα έτοιμος να καυτηριάσει τα κακώς κείμενα, η Φρόσω Κυριαζή με τη δική της ξεχωριστή θέση σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα και ο Χάρης Χρονόπουλος με όλα τα νέα του εξωτερικού, τα πρόσωπα της μυθοπλασίας του Alpha και τη θετική του ενέργεια!

Και η μία και μοναδική Δάφνη Μπόκοτα με την εμπειρία, τον αυθορμητισμό και τη δική της ξεχωριστή ματιά στην ελληνική πραγματικότητα ολοκληρώνει τη πιο δυναμική παρέα της πρωινής ζώνης.

Μαζί τους…

Η Έλενα Πολυκάρπου με τα Quiz που όλοι προσπαθούν να λύσουν και τα αποκλειστικά που κανείς άλλος δε μπορεί να έχει!

Η Βάσια Μαυράκη γνωρίζει τα άστρα και τα ζώδια καλύτερα από τον καθένα και μοιράζεται καθημερινά τις προβλέψεις της για super μέρες!

Ο Πέτρος Συρίγος αναλαμβάνει και φέτος να δώσει γεύση στα πρωινά μας με εύκολες, νόστιμες και δημιουργικές προτάσεις!

Η «Super Κατερίνα» επιστρέφει ενωμένη, δυνατή και γεμάτη όρεξη για μια χρονιά που θα μείνει αξέχαστη!

Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 10:00 π.μ., στον Alpha.

Γιατί όταν ξεκινά η «Super Κατερίνα», η μέρα ξεκινά… Super», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Alpha.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σταματόπουλος

Αρχισυνταξία: Μιχάλης Πλεμένος

Παραγωγή: Green Pixel