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Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου στη ΔΕΘ, μία μέρα πριν την πρεμιέρα του «Στούντιο 4»

Μεταξύ άλλων αποκάλυψαν μερικές λεπτομέρειες για την έναρξη της νέας ψυχαγωγικής εκπομπής
Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος
Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος
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Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία εικοσιτετράωρα, καθώς πραγματοποιείται η 90η ΔΕΘ. Εκεί βρέθηκαν, λοιπόν, και ο Χρήστος Φερεντίνος με την Κατερίνα Καραβάτου.

Οι δύο παρουσιαστές επισκέφθηκαν το περίπτερο της ΕΡΤ στη ΔΕΘ την Κυριακή (06.09.2026), δηλαδή μία μόλις ημέρα πριν την πρεμιέρα του «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1, στις 15:00. Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου αναλαμβάνουν την εκπομπή που έχει γίνει αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια των τηλεθεατών.

Στη ΔΕΘ, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου συνάντησαν απλούς πολίτες, μίλησαν και αστειεύθηκαν με τον κόσμο, αποκαλύπτοντας, παράλληλα, μερικές λεπτομέρειες για την έναρξη της νέας ψυχαγωγικής εκπομπής τους στη δημόσια τηλεόραση.

Παράλληλα, οι δύο παρουσιαστές ξεναγήθηκαν στο περίπτερο της ΕΡΤ και είδαν από κοντά το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+ που καλύπτει, ήδη, την ελληνική επικράτεια σε ποσοστό 78% και στο οποίο έχουν ενταχθεί τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ.

Τέλος, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου ενημερώθηκαν για τις νέες λειτουργίες του ERTFLIX, δήλωσαν λάτρεις της ψηφιακής πλατφόρμας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, και άνοιξαν λογαριασμό σε αυτήν.

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