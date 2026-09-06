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Μια γυναίκα: Η Δανάη Παππά αποκάλυψε τα πάντα για τον νέο της ρόλο στη σειρά του Alpha

«H σειρά αυτή είναι πολύ διαφορετική από ό,τι έχω κάνει», δήλωσε η νεαρή ηθοποιός
Δανάη Παππά
Η Δανάη Παππά
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Η νέα δραματική σειρά του Alpha με τίτλο, «Μια Γυναίκα», φέρνει στη μικρή οθόνη μια δυνατή ιστορία αγάπης, απώλειας, επιβίωσης και δεύτερων ευκαιριών.

Μετά την επιτυχία του «Άγιου έρωτα», η Δανάη Παππά θα κρατήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σειρά του Alpha, που αφηγείται μια ιστορία για τη δύναμη που γεννιέται μέσα από τις απώλειες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μαρίνα, μια νέα γυναίκα που μετά τον τραγικό χαμό του άντρα της, μεγαλώνει μόνη τα δύο μικρά παιδιά της, παλεύοντας καθημερινά να κρατήσει την οικογένειά της όρθια απέναντι στις δυσκολίες της ζωής.

«Έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε μια καινούργια σειρά που έχει επίκεντρο τη γυναικεία φύση. Είναι σύγχρονη και βλέπουμε τη γυναίκα σε όλες τις εκφάνσεις της και με όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στη σύγχρονη κοινωνία. Και είναι πολύ ωραίο ότι βλέπουμε πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα μετά από μια πολύ μεγάλη απώλεια που συμβαίνει στη ζωή της και πώς προσπαθεί να κάνει τα πάντα για τα παιδιά της», δήλωσε.

«H σειρά αυτή είναι πολύ διαφορετική από ό,τι έχω κάνει, όπως και ο ρόλος αυτός και αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη. Γιατί βλέπουμε ότι, ναι μεν υπάρχουν προβλήματα αλλά όλα αντιμετωπίζονται με αισιοδοξία, ότι υπάρχει ελπίδα», πρόσθεσε η Δανάη Παππά.

«Για μένα γυναίκα και γυναικεία φύση σημαίνει ο τρόπος να αντιμετωπίζεις τα πράγματα με μια ενσυναίσθηση και η αγάπη και η φροντίδα που μπορείς να δώσεις, δίνοντας κάτι από το χαρακτήρα σου», δήλωσε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.

Η νέα δραματική σειρά φέρνει στη μικρή οθόνη μια δυνατή ιστορία αγάπης, απώλειας, επιβίωσης και δεύτερων ευκαιριών και υπόσχεται έντονες στιγμές συγκίνησης… γιατί η ίδια η ζωή γράφει τις πιο δυνατές ιστορίες.

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