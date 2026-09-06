Στάνκογλου, Μποφίλιου, Ρέππας και Ασημακοπούλου καλεσμένοι στις πρεμιέρες των εκπομπών της ΕΡΤ1

Τέσσερα αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο της τέχνης πρόκειται να κάνουν «ποδαρικό» στις ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ1, που επιστρέφουν τηλεοπτικά τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Αυτά δεν είναι άλλα από τον Γιάννη Στάνκογλου, τη Νατάσσα Μποφίλιου, τον Μιχάλη Ρέππα και την Ιωάννα Ασημακοπούλου.

Οι εκπομπές της ΕΡΤ1, «Νωρίς-Νωρίς», «Πρωίαν σε είδον», «ΠΟΠ Μαγειρική» και «Στούντιο 4» κάνουν πρεμιέρα και ο Γιάννης Στάνκογλου, η Νατάσσα Μποφίλιου και οι υπόλοιποι λαμπεροί καλεσμένοι είναι έτοιμοι για μεγάλες αποκαλύψεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νωρίς-Νωρίς»

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης επιστρέφουν στις 06:45 και μας λένε την πρώτη «καλημέρα» της ημέρας, με κέφι, χιούμορ και μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα.

Ποδαρικό στη νέα σεζόν κάνει ο Γιάννης Στάνκογλου, ο οποίος συναντά τη Μαρία και τον Κρατερό και μαζί κάνουν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Παράλληλα, παρακολουθούμε ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο με μια διαφορετική ματιά, ενώ μέσα από συνδέσεις με την ελληνική περιφέρεια έρχονται στο προσκήνιο πρόσωπα, ιστορίες και θέματα που αξίζει να γνωρίσουμε.

«Πρωίαν σε είδον»

Στις 09:00, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά επιστρέφουν με την αγαπημένη πρωινή παρέα τους και υποδέχονται στο στούντιο τη Νατάσσα Μποφίλιου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μια ξεχωριστή συνέντευξη, η ξεχωριστή ερμηνεύτρια μιλά για τη ζωή, τη μουσική και την πορεία της, ενώ μέσα από την «εφημερίδα» της ζωής της ξετυλίγει σημαντικούς σταθμούς και στιγμές που έχουν διαμορφώσει τη διαδρομή της.

«ΠΟΠ Μαγειρική»

Στις 14:00, ο Ανδρέας Λαγός υποδέχεται την Ιωάννα Ασημακοπούλου, η οποία κάνει ποδαρικό στη νέα σεζόν της «ΠΟΠ Μαγειρικής».

Μαζί ταξιδεύουν από τη Μάκρη, στο βορειοανατολικό άκρο της Ελλάδας, μέχρι τα Χανιά, γνωρίζοντας δύο προϊόντα άρρηκτα συνδεδεμένα με την ελληνική διατροφή: το ελαιόλαδο Μάκρης και τα παραδοσιακά σκιουφιχτά ζυμαρικά της Κρήτης. Μαζί δημιουργούν μια αρωματική τηγανιά με καλαμαράκια και ελαιόλαδο, αλλά και σύζουμα με σκιουφιχτά, ζυγούρι και ξηρό ανθότυρο, σε ένα γευστικό ταξίδι από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη.

«Στούντιο 4»

Στις 15:00, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου δίνουν το πρώτο τους τηλεοπτικό ραντεβού στο «Στούντιο 4» και υποδέχονται στην όμορφη παρέα τους τον Μιχάλη Ρέππα.

Ο αγαπημένος δημιουργός συναντά τους δύο παρουσιαστές σε μια συζήτηση με επίκεντρο τη διαδρομή του, το θέατρο, τις μεγάλες επιτυχίες αλλά και τις ιστορίες πίσω από το έργο του. Μια πρώτη συνάντηση που σηματοδοτεί την επιστροφή του «Στούντιο 4» με νέες παρέες, ξεχωριστούς καλεσμένους και τη έντονη διάθεση για συζητήσεις που έχουν κάτι να πουν.