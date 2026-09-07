Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη επέστρεψαν «Νωρίς – Νωρίς» στην ΕΡΤ: «Φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει»

Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη έκαναν τη δική τους πρεμιέρα στην ΕΡΤ, στις 06:45 το πρωί της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου του 2026. Το αγαπημένο δίδυμο επέστρεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην πρωινή ζώνη, γεμάτο κέφι και θετική ενέργεια.

Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιακή θα προσπαθήσουν να συνδυάσουν την πρώτη ουσιαστική ενημέρωση της ημέρας με χαλαρή διάθεση, χρηστικά θέματα, ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ξεχωριστούς καλεσμένους.

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«Ακόμα περισσότερη θετική ενέργεια! Ακόμα πιο πολύ χαρά, υγεία, αγάπη! Καλημέρα, είμαστε και πάλι μαζί και μαζί σας» είπε αρχικά ο Κρατερός Κατσούλης στα πρώτα δευτερόλεπτα στον αέρα της ψυχαγωγικής εκπομπής της ΕΡΤ.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα έχουμε και φέτος τη συντροφιά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα υπέροχα μηνύματα, που μας έχετε στείλει και που μας έχετε πει δια ζώσης για τη συντροφιά που σας κρατήσαμε».

«Ακούστε να δείτε, τώρα. Φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο. Υπάρχουν καινούργιες στήλες, υπάρχουν καινούργια πρόσωπα, έχουμε τρία χαλιά ενώ πέρυσι είχαμε ένα. Το κυριότερο είναι πως έχουμε καλή διάθεση γιατί, χωρίς καλή διάθεση, δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε 7 παρά τέταρτο το πρωί και να σας κάνουμε παρέα» πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μαρία Ηλιάκη.