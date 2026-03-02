Ηλιάνα Μαυρομάτη: Με έχουν σταματήσει άνθρωποι στο δρόμο και μου έχουν πει ότι είχαν αφίσα της μαμάς μου

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show» και μίλησε για την καριέρα και τη σχέση με τη μητέρα της, Λίλα Καφαντάρη. Όπως ανέφερε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, προσπαθούσε παλαιότερα να μην της μοιάσει, αλλά δεν τα κατάφερε. «Έχω πολλά στοιχεία από τη μαμά μου, γίνομαι όλο και πιο ίδια με εκείνη» είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

«Επειδή κοντεύω τα 40, το βρίσκω ανακύκλωση να αναφέρονται στους γονείς μου. Όμως είναι φυσικό. Η μαμά μου είναι καλά. Με έχουν σταματήσει άνθρωποι στον δρόμο και μου έχουν πει ότι είχαν αφίσα της μαμάς μου στο δωμάτιό τους» είπε στο σχετικό κεφάλαιο της συζήτησης η Ηλιάνα Μαυρομάτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχω πολλά στοιχεία από τη μαμά μου, που νομίζω ότι τα απωθώ σχεδόν όλα μέσα από την αντίδραση του να μην της μοιάσω. Τελικά γίνομαι όλο και πιο ίδια», είπε η Ηλιάνα Μαυρομάτη.

Μιλώντας για τα ιδιαίτερα στοιχεία της μητέρας της ανέφερε: «Την ευαισθησία της και την αγάπη για τους ανθρώπους. Την εντιμότητα και το αίσθημα δικαίου. Την κοινωνικότητά της, το πώς αγαπάει τη ζωή και είναι γενναία. Το πώς με μεγάλωσε μόνη της και τώρα καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα. Στη δεκαετία των τριάντα της έπρεπε να μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί. Είναι καλά και ασχολείται με τα πολιτικά και τα συνδικαλιστικά», ανέφερε η Ηλιάνα Μαυρομάτη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε άλλο σημείο, ανέφερε: «Είμαι παρορμητική, προσπαθώ να έχω συνείδηση των πράξεων μου, προσπαθώ να είμαι δίκαιη με τους ανθρώπους και εκτιμώ την δικαιοσύνη όταν εγώ την εισπράττω. Όταν εισπράττω αδικία δεν περνάω πολύ καλά, θυμώνω. Έχω μια ευαισθησία στο στομάχι, φουλ. Κατευθείαν στο στομάχι με χτυπάει».

Αναφερόμενη στην τηλεόραση, τόνισε: «Έχω φοβηθεί την τυποποίηση που έρχεται μετά από ρόλους στην τηλεόραση. Δηλαδή από τη στιγμή που θα παίξεις έναν αρνητικό ρόλο στην τηλεόραση είναι πάρα πολύ εύκολο ο επόμενος σκηνοθέτης ο ρόλος που θα σου δώσει να είναι περίπου το ίδιο».