Ηλίας Βαλάσης: «Δεν θα έμπαινα ξανά στο Survivor, είναι κάτι πολύ μακριά από μένα»

«Ήμουν νικητής του πρώτου Survivor στη συνείδηση των ανθρώπων» είπε ο Ηλίας Βαλάσης.

Συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Ανδρέα Θεοδώρου παραχώρησε ο Ηλίας Βαλάσης. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για το Survivor.

Ο Ηλίας Βαλάσης αποκάλυψε πως του είχε γίνει πρόταση να μπει στο ριάλιτι επιβίωσης, ωστόσο, όπως τονίζει, αυτό είναι πολύ μακριά από εκείνο.

Αν σας έκανε πρόταση ο Acun Ilicali να μπείτε στο Survivor, τι θα λέγατε;

Σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ μακριά όλο αυτό από μένα. Είναι μια σελίδα πολύ πίσω. Έχει προχωρήσει η ζωή μου. Ήμουν νικητής του πρώτου Survivor στη συνείδηση των ανθρώπων. Τα ριάλιτι με εξιτάρουν από κοινωνικής απόψεως.

Είναι ενδιαφέρον να βάζεις διαφορετικούς μεταξύ τους ανθρώπους να βιώσουν μια συγκεκριμένη συνθήκη. Βλέπεις πως στον εγκλεισμό ή στην επιβίωση μεταμορφώνονται και, όσο πλησιάζουν προς το έπαθλο, αυτό κάποιους τους μεταλλάσει και κάποιους όχι.

Τα ριάλιτι όμως πια δεν είναι αληθινά, γιατί πηγαίνουν εκπαιδευμένοι. Δεν λέω ότι δεν έχουν ενδιαφέρον, αλλά είναι όλοι instagramer, influencers. Είναι ίδιοι. Πώς, λοιπόν, θα υπάρξει αληθινή ρήξη ανάμεσα σε ίδιους ανθρώπους;

Σας έγινε πρόταση να πάρετε μέρος σε κάποιο από τα μεταγενέστερα Survivor;

Μου έγινε πρόταση. Αλλά το θέατρο είναι μαγικό. Είναι σπουδαίο να μετακινείς, έστω στο ελάχιστο, την ψυχή των άλλων.