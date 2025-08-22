Ιωάννα Μαλέσκου: «Στην περίπτωσή μου έχουν παρερμηνευτεί πολλά»

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχω αντιμετωπίσει μέχρι τώρα τηλεοπτικά», λέει η Ιωάννα Μαλέσκου.

Συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και τον Μιχάλη Ροδόπουλο παραχώρησε η Ιωάννα Μαλέσκου. Η γνωστή παρουσιάστρια απάντησε και για την παρουσίαση της καλοκαιρινής εκπομπής με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Είναι εύκολο να είσαι τηλεοπτικό δίδυμο; Είναι μια συνθήκη που δεν την είχες ζήσει ξανά μπροστά στην κάμερα.

Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχω αντιμετωπίσει μέχρι τώρα τηλεοπτικά. Κι αυτό γιατί δεν παύουμε να είμαστε δύο μοναδικές προσωπικότητες, που όμως πρέπει να συγκεράσουμε τα στοιχεία μας. Γιατί ένας είναι ο στόχος: να πάει καλά η εκπομπή. Πρακτικά είναι κάτι το οποίο χτίζεται, δεν είναι εύκολο. Επειδή είμαι ομαδικός παίκτης, ψάχνω πάντα να ξεκλειδώσω τα δικά μου στοιχεία πιο πολύ για να κουμπώσουν με τους υπόλοιπους.

Αυτό με τον Λάμπρο που δοκιμάσατε το καλοκαίρι, αν δεν ήταν «πρόβα γάμου» σύμφωνα και με το τηλεοπτικό κλισέ, ήταν, ας πούμε, «συμβίωση»;

Τώρα στη φάση αυτή νομίζω ότι ήταν συνύπαρξη και συγκατοίκηση, γιατί είναι συγκεκριμένος ο χρόνος. Η συμβίωση είναι πιο βαθιά.

Είσαι πάντα πολύ ακριβής και προσεκτική με τις λέξεις που επιλέγεις.

Ξέρεις γιατί; Αν κάποιες στιγμές της ζωής σου κάτι παραφραστεί ή παρερμηνευτεί, θέλεις τουλάχιστον να ξέρεις ότι έχεις υπάρξει σαφής στον τρόπο που το έχεις διατυπώσει. Και στην περίπτωσή μου έχουν παρερμηνευτεί πολλά. Ένα από τα πράγματα που είχα πολύ έντονα στην τηλεόραση και είχα τη διάθεση να το αλλάξω και να το εξελίξω ήταν το κομμάτι του λόγου μου. Η όποια σκέψη κάνω είναι γρήγορη, είναι αλήθεια αυτό, είναι όμως σφαιρική και ταυτόχρονα πολύ δική μου. Άρα δεν θα πω κάτι και μετά θα το ανακαλέσω. Αυτό όμως που έκανα μέχρι πρότινος είναι ότι προσπαθούσα να δώσω όλο το πλαίσιο. Και το «άνοιγα» πολύ.