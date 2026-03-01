Ιωάννης Παπαζήσης: Βλέπω πιο νέα παιδιά να με σταματούν στον δρόμο και να μου μιλούν για σειρές που έχω αφορίσει

Για τις καλλιτεχνικές επιλογές που έκανε την περίοδο από το 2006 ως το 2012 μίλησε ο Ιωάννης Παπαζήσης, το μεσημέρι της Κυριακής στο “Καλύτερα δε γίνεται” του Alpha, εξηγώντας στη Ναταλία Γερμανού για ποιο λόγο επιθυμεί να την σβήσει από το μυαλό του.

“Υπήρξε μια περίοδος που ό,τι κι αν έκανα δεν μου άρεσε καθόλου, την έχω σβήσει από το μυαλό μου. Δεν θέλω απλά να την σβήσω, την έχω σβήσει, γιατί ήταν πράγματα τα οποία τα έκανα για καθαρά βιοποριστικούς λόγους” εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο Ιωάννης Παπαζήσης.

“Δηλαδή ήταν πράγματα στα οποία δεν θα έκανα, σε καμία περίπτωση, ποτέ ναι. Όχι όλα, βέβαια, Έχω κάνει πράγματα τα οποία, ναι, δεν μου άρεσαν αλλά αυτό και πάλι αλλάζει με τον χρόνο”.

“Πλάθεται με τον χρόνο. Σήμερα που το βλέπω κάπως, μέσα μου, γλυκάθηκε όλο αυτό. Δηλαδή βλέπω πιο νέα παιδιά που με σταματούν στον δρόμο και, αν και έχω κάνει 60 δουλειές, μου μιλάνε γι’ αυτά που εγώ έχω αφορίσει.

Και σκέφτομαι πως κάθε πράγμα ίσως να ‘χει την γοητεία του, ίσως να σε πηγαίνει κάπου” συμπλήρωσε, επίσης, ο Ιωάννης Παπαζήσης στο μαγκαζίνο του Alpha.