Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Στο «Καλημέρα Ελλάδα» μπορεί να υπήρχαν και άλλα θέματα, έτσι γίνεται σε αυτές τις δουλειές

«Από τον Ιανουάριο έχω τρομάξει πολύ με όλες αυτές τις τραγωδίες» είπε σε άλλο σημείο ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος
«Η τηλεόραση είναι ένα σκληρό μέσο» είπε μεταξύ άλλων ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Ηλία Σκουλά παραχώρησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής απάντησε, μεταξύ άλλων, και για το «Καλημέρα Ελλάδα».

«Μετά από τόσο καιρό, έχουμε μια ωραία σχέση με το κοινό», είπε αρχικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είπε στη συνέχεια: «Μέχρι τον Δεκέμβριο καλά πηγαίναμε. Από τον Ιανουάριο έχω τρομάξει πολύ με όλες αυτές τις τραγωδίες. Έχουμε συνηθίσει οι δημοσιογράφοι να είμαστε μονόχνωτοι, καλό είναι να βγάζουμε και τον άλλο μας εαυτό.

Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο για τις αλλαγές στο Καλημέρα Ελλάδα. Δυστυχώς έτσι γίνεται σε αυτές τις δουλειές. Η τηλεόραση είναι ένα σκληρό μέσο, στο Καλημέρα Ελλάδα μπορεί να υπήρχαν και άλλα θέματα, αλλά δεν θέλω να πάρω θέση».

