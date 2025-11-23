IQ 160 – επόμενο επεισόδιο: Ο Καλατζής επιστρέφει στην υπηρεσία και η Πηνελόπη του λέει ότι είναι έγκυος

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν στα νέα επεισόδια του «IQ 160». Όσα θα δούμε απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς, στις 22:10 στο STAR.

Ο Καλατζής επιστρέφει στην υπηρεσία, αλλά η Δάφνη έχει κολλήσει γρίπη και έτσι, εκείνος αναγκάζεται να κυκλοφορεί συνέχεια με μάσκα. Η Πηνελόπη του λέει ότι είναι έγκυος, πιθανότατα από αυτόν. Εκείνος, όμως, δε θυμάται την ερωτική τους επαφή και θεωρεί ότι ίσως και να το φαντάστηκε. Μια νεαρή δημοσιογράφος βρίσκεται δολοφονημένη σε ένα απόμερο στενό και υπάρχουν ενδείξεις πως μάλλον ερευνούσε κάτι επικίνδυνο. Πράγματι, μαθαίνουν ότι προσπαθούσε να ξεσκεπάσει ένα κύκλωμα, που εκβίαζε εισαγωγείς προκειμένου να πάρουν άδεια διανομής των προϊόντων τους.

Όταν, όμως, βρίσκουν ένα κρυμμένο σημειωματάριο του θύματος με κωδικοποιημένες σημειώσεις, η Πηνελόπη οδηγείται σε ένα απροσδόκητο συμπέρασμα: Δεν υπάρχει κώδικας και οι σημειώσεις είναι κατασκευασμένες για να τους αποπροσανατολίσουν, διότι ο δολοφόνος δεν έχει σχέση με τη δουλειά της νεαρής κοπέλας, αλλά με την προσωπική της ζωή. Η Δάφνη συνέρχεται από τη γρίπη, αλλά κρατάει σε απόσταση τον Γιώργο, που ανησυχεί ότι κάτι του κρύβει. Και δεν έχει άδικο, διότι η Δάφνη παραιτείται και φεύγει στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά…

Γκεστ επεισοδίου 6ο:Άννα Παπανικολάου (Αλίκη Κατσέλη), Λεωνίδας Αργυρόπουλος (Βαγγέλης Πιτσιλός), Φανή Γεωργακοπούλου (Γιασεμή Κατσέλη), Αλίκη Κακολύρη (Κάτια Στεφανίδη), Ραφαήλ Καρυωτάκης (Νικηφόρος Λαζάρου), Έφη Λιάλιου (Ντίνα Κατσέλη).

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ελίζα Σκολίδη, Άννα Λουιζίδη

Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Μαρία Νεαμονίτη

Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανασης GSC, Γιώργος Βασιλειάδης

Executive Producer: Κωνσταντίνος Κυριακού

Παραγωγή: Barking Well