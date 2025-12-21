IQ 160 – τελευταία επεισόδια: Ο Αργύρης είναι ο πατέρας του παιδιού της Πηνελόπης

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν στα νέα επεισόδια του «IQ 160». Όσα θα δούμε απόψε στα νέα επεισόδια της σειράς, στις 21:00 στο STAR.

Η Πηνελόπη αποφασίζει να ανοίξει επιτέλους τον φάκελο με το τεστ πατρότητας, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που ευχόταν… Καλατζής έχει απογοητευτεί μαθαίνοντας ότι δεν είναι αυτός ο πατέρας του παιδιού της Πηνελόπης. Εκείνη βρίσκεται σε υποχρεωτική άδεια τοκετού, αλλά μια καινούργια υπόθεση την ιντριγκάρει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

IQ 160 – Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 11ο: Ο Τηλέμαχος έχει μάθει πως ο Καλατζής είναι ο «ανταγωνιστής» του, στο θέμα της πατρότητας του παιδιού της Πηνελόπης. Παραμένει, όμως, δίπλα της και «φροντίζει» για όλα με έναν «φορτικό» τρόπο. Μια σαραντάχρονη ινφλουένσερ και μητέρα δολοφονείται σε ζωντανή μετάδοση, μέσω του κινητού της και το πτώμα της βρίσκεται σε ένα ερειπωμένο κτίσμα. Οι ακόλουθοί της είναι σοκαρισμένοι και προσπαθούν να βοηθήσουν και ειδικά η πιο φανατική από αυτούς, που όχι μόνο λάτρευε την ινφλουένσερ, αλλά την ακολουθούσε και σε κάθε της βήμα.

Η ομάδα αρχικά χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της, ώσπου διαπιστώνουν ότι η γυναίκα είναι φαντασιόπληκτη. Έχει φτιάξει στο μυαλό της μια ιστορία μυστηρίου που δε στέκει, αλλά που δυστυχώς «όπλισε» το χέρι του δολοφόνου. Ο Τηλέμαχος μαθαίνει για τη συμμετοχή της Πηνελόπης στην έρευνα και τα βάζει με τον Καλατζή, πιστεύοντας ότι εκείνος την πιέζει να το κάνει. Η Πηνελόπη αποφασίζει να ανοίξει επιτέλους τον φάκελο με το τεστ πατρότητας, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που ευχόταν…

Γκεστ επεισοδίου 11: Ναταλία Καλημεράντζη (Ντόρα Βεργή), Μαριάννα Μαυριανού (Αμαλία Καραμάνου), Χρήστος Γλυκός (Αλεξίου), Βαγγέλης Ψωμάς (Κλέαρχος), Λωξάνδρα (Λήδα), Γιώργος Χριστάκης (Μελέτης), Χαρά Μακρυστάθη (Άρτεμής), Φωτεινή Παπαχριστοπούλου (δασκάλα γιόγκα), Γιώργος Βασιλιάδης (υπάλληλος).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επεισόδιο 12ο: Ο Καλατζής έχει απογοητευτεί μαθαίνοντας ότι δεν είναι αυτός ο πατέρας του παιδιού της Πηνελόπης. Εκείνη βρίσκεται σε υποχρεωτική άδεια τοκετού, αλλά μια καινούργια υπόθεση την ιντριγκάρει: Ένας 45χρονος οφθαλμίατρος βρίσκεται δολοφονημένος, στο ιατρείο του. Η Πηνελόπη πιστεύει ότι ο ένοχος είναι ο συνέταιρος του θύματος, ο επίσης οφθαλμίατρος Γρηγόρης Ραγκαβής, αλλά δεν έχει αποδείξεις. Παρόλα αυτά, το ένστικτό της τής λέει ότι αυτός είναι ο δολοφόνος και κάνει τα πάντα για να καταρρίψει το ισχυρό του άλλοθι, φτάνοντας ακόμη και σε σημείο να παραλογίζεται!

Συνεχίζοντας το επίμονο κυνηγητό του Ραγκαβή, αγνοεί τις συσπάσεις του τοκετού, που έχουν ήδη ξεκινήσει, με αποτέλεσμα να γεννήσει τελικά στη ρεσεψιόν της οφθαλμολογικής κλινικής, με τη βοήθεια του Καλατζή. Παρά την ταλαιπωρία της, είναι χαρούμενη που διαλεύκανε την υπόθεση και συγκινημένη, που κρατάει τον γιο της στην αγκαλιά της. Το ίδιο συγκινημένος και ενθουσιασμένος είναι και ο Τηλέμαχος, ώσπου έρχεται η μεγάλη ανατροπή: Το φούτερ που χρησιμοποιήθηκε για το τεστ πατρότητας δεν ήταν δικό του, αλλά του Καλατζή! Αυτό σημαίνει ότι ο πατέρας του παιδιού της Πηνελόπης είναι ο Αργύρης!

Γκεστ επεισοδίου 12: Αργύρης Αγγέλου (Γρηγόρης Ραγκαβής), Εύη Δαέλη (Ολίβια), Κατερίνα Δημήτρογλου (Φανή Κυπραίου), Γιούλη Αρχοντάκη (Νέλλη)

Βάνα Ζαφείρη (μητέρα μαθητή), Χρήστος Μαραθωνίτης (Χρήστος Κωστόπουλος).

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ελίζα Σκολίδη, Άννα Λουιζίδη

Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Μαρία Νεαμονίτη

Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανασης GSC, Γιώργος Βασιλειάδης

Executive Producer: Κωνσταντίνος Κυριακού

Παραγωγή: Barking Well