Κατερίνα Καινούργιου: Δεν με έχει πιέσει κανείς να είμαι στην εκπομπή, θα σταματήσω 15 μέρες πριν γεννήσω

Η Κατερίνα Καινούργιου μετράει αντίστροφα για να φέρει στον κόσμο το πρώτο παιδί της και κατά διαστήματα μιλάει για την εγκυμοσύνη και τις σκέψεις που περνούν από το μυαλό της. Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, το έκανε ξανά, μέσα από την εκπομπή της «Super Katerina» στον Alpha.

«Είμαι μια χαρά. Ήθελα να το πω αυτό. Για να μην υπάρξει καμιά παρεξήγηση. Δεν με έχει πιέσει κανείς να είμαι εδώ, έρχομαι με χαρά. Θα σταματήσω λίγο έτσι όπως κρίνω εγώ, δεκαπέντε μέρες πριν γεννήσω, αλλά αν νιώσω δυσφορία θα σταματήσω… Θα σταματήσω κάποια στιγμή την άλλη εβδομάδα. Θα σταματήσω. Γιατί πρέπει να κάτσω λίγες μέρες… Να προετοιμαστώ λίγο» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια πρόσθεσε μάλιστα πως: «Τα έχω φτιάξει τα πράγματα. Αλλά ξέρεις λίγο να πάρεις το χρόνο σου και να ηρεμήσεις. Παίζει ρόλο και η ηλικία. Δεν είναι το ίδιο να είσαι έγκυος στα 25, 30 και στα 41. Παίζουν όλα ρόλο», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η τελευταία ημέρα που θα βρίσκεται η έγκυος Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» θα είναι η Παρασκευή, 3 Απριλίου.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έγιναν ζευγάρι περίπου στις αρχές του 2024. Η σχέση τους έγινε γνωστή μέσα στην ίδια χρονιά και από τότε εμφανίζονταν συχνά μαζί.

Στις 3 Μαΐου 2025 ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκανε πρόταση γάμου στην Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι και εκείνη δέχτηκε. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, το ζευγάρι προχώρησε και υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης σε συμβολαιογράφο στο Κολωνάκι.