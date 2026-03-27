Κατερίνα Καινούργιου: Γύρισε στο πλατό μετά από μια μέρα απουσίας – «Ειμαι εδώ, είμαι καλά»

Επέστρεψε στο πλατό μετά από τη χθεσινή της απουσία εξαιτίας μιας μικρής αδιαθεσίας, η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στην «Super Κατερίνα». Η παρουσιάστρια του Alpha ένιωσε λίγο άρρωστη και αποφάσισε να κάτσει σπίτι της να ξεκουραστεί, καθώς σε περίπου δυο εβδομάδες θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Αφού πρώτα καλημέρισε το κοινό της η Κατερίνα Καινούργιου στην συνέχεια είπε πως «Εδώ είμαι, καλά είμαι. Ήμουν λίγο αρρωστούλα, οπότε όταν λίγο αρρωσταίνεις τώρα, ειδικά στα τελευταία, καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, οπότε έκατσα σπίτι. Σας έβλεπα, ήσασταν υπέροχοι. Ξεκουράστηκα και σήμερα είμαι εδώ μαζί σας και θα είμαι και την άλλη βδομάδα. Θέλω ένα χειροκρότημα για όλη την ομάδα! Όλα βαίνουν καλώς.

Και γιατί δεν ήρθα χθες; Προσέξτε. Γιατί έφτιαχνε κέικ με πορτοκάλι και δεν τρώω το κέικ πορτοκάλι. Λέω, τσάμπα θα πάει η μέρα, ας κάτσω σπίτι να παραγγείλω κέικ με σοκολάτα. Δεν γινόταν να μην έρθω, και με 40 πυρετό, θα ερχόμουν για το ριζότο σου» ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της.

Η παρουσιάστρια του Alpha διανύει τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της και κοντά στο Πάσχα θα φέρει στον κόσμο το πρώτο παιδί της, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

«Εδώ είμαι, δεν ξέρω για πόσο θα τα καταφέρω ακόμα… Θα προσπαθήσω. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Δυσκολεύομαι πολύ τώρα. Είναι η τελευταία ευθεία που λένε, οπότε αρχίζεις λίγο και δυσκολεύεις.

Όσο αντέξω, μπορεί να μην αντέξω όσο πιστεύω. Όσο αντέξω… αλλιώς μετά εδώ έχω τους καλύτερους συνεργάτες και θα σας κάνουν παρέα», είπε η παρουσιάστρια του Alpha πριν μερικές ημέρες, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι αναμένεται να επιστρέψει στις τηλεοπτικές υποχρεώσεις της στα τέλη Μαΐου.

Σου θυμίζουμε, ότι η τελευταία ημέρα που θα βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου στην «Super Κατερίνα» λογικά θα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου.