Κατερίνα Καινούργιου: Απούσα από την εκπομπή της – «Είχε μια μικρή αδιαθεσία» εξήγησε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης

Η Κατερίνα Καινούργιου μετράει αντίστροφα για να πάρει άδεια εγκυμοσύνης και να φέρει στον κόσμο το πρώτο παιδί της. Το πρωί της Πέμπτης (26-03-2026) απουσίαζε από την εκπομπή «Super Katerina» που παρουσιάζει στον Alpha, με τους συνεργάτες της να εξηγούν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Η τελευταία ημέρα που θα βρίσκεται η έγκυος Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» θα είναι η Παρασκευή, 3 Απριλίου. Παρά την πρωινή απουσία της, το χρονοδιάγραμμα δεν έχει αλλάξει. Θα επιστρέψει μπροστά στις κάμερες και θα αποχωρήσει την ημέρα που η ίδια έχει προαναγγείλει.

«Για σήμερα μόνο το Κατερινάκι δεν θα είναι μαζί μας. Η Κατερίνα είναι στο σπίτι είχε μια μικρή αδιαθεσία, είναι μια χαρά, μην αρχίσετε να γράφετε στα sites διάφορα και τρέχετε στα μαιευτήρια, όχι δεν γεννάει. Θα είναι μαζί μας αύριο» ανέφερε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στο ξεκίνημα της εκπομπής.

Η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε ανήμερα της 25ης Μαρτίου πως: «Τα έχω φτιάξει τα πράγματα. Αλλά ξέρεις λίγο να πάρεις το χρόνο σου και να ηρεμήσεις. Παίζει ρόλο και η ηλικία. Δεν είναι το ίδιο να είσαι έγκυος στα 25, 30 και στα 41. Παίζουν όλα ρόλο».

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έγιναν ζευγάρι περίπου στις αρχές του 2024. Η σχέση τους έγινε γνωστή μέσα στην ίδια χρονιά και από τότε εμφανίζονταν συχνά μαζί.

Στις 3 Μαΐου 2025 ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκανε πρόταση γάμου στην Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι και εκείνη δέχτηκε. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, το ζευγάρι προχώρησε και υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης σε συμβολαιογράφο στο Κολωνάκι.