Κατερίνα Καινούργιου: Το Σαββατοκύριακο υπάρχει μία παρουσιάστρια δε μου αρέσει καθόλου, με το που τη βλέπω κάνω ζάπινγκ

Αρχικά η παρουσιάστρια δε θέλησε να αποκαλύψει το φύλο του προσώπου στο οποίο αναφερόταν αλλά τελικά το... ξεφούρνισε
Μία προσωπική αποκάλυψη έκανε η Κατερίνα Καινούργιου, μέσω της εκπομπής της, αναφέροντας ότι υπάρχει μία παρουσιάστρια στην ελληνική τηλεόραση που όποτε τη βλέπει, αλλάζει κανάλι. 

Η εγκυμονούσα οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα» το πρωί της Δευτέρας (16.03.2026) έκανε την εν λόγω αποκάλυψη, ενώ συζητούσε με τους συνεργάτες της. Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούμε να αρέσουν όλοι σε όλους και τόνισε ότι υπάρχει μία γυναίκα τα Σαββατοκύριακα, με την οποία διαφωνεί με τον τρόπο που παρουσιάζει την εκπομπή της. 

Με αφορμή ένα θέμα για τα τηλεοπτικά πρόσωπα και το πώς μπορεί να διαμορφωθεί το τοπίο τη νέα σεζόν, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι υπάρχει ένα πρόσωπο στην ελληνική τηλεόραση που δεν της αρέσει καθόλου.

Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι υπάρχει μια παρουσιάστρια το Σαββατοκύριακο που δε την αρέσει καθόλου, και κάθε φορά που τη βλέπει αλλάζει κανάλι.

«Χάζευα στην τηλεόραση το Σαββατοκύριακο, δε θα σας πω αν είναι άντρας ή γυναίκα, επειδή τώρα είμαι στο σπίτι πάρα πολλές ώρες και ξάπλα, γιατί δε μπορώ να κάνω και πολλά, υπάρχει άνθρωπος που δεν μου αρέσει καθόλου.

Απορώ εγώ για ποιον λόγο το Σαββατοκύριακο να υπάρχει αυτή η προσωπικότητα. Διαφωνώ με τον τρόπο της εκπομπής, με τον τρόπο παρουσίασης, δε ξέρω, δε μου αρέσει καθόλου. Δε μου αρέσει καθόλου, καθόλου.

Γυναίκα είναι, για να μη νομίζουν ότι είναι άντρας. Εμένα δε μου αρέσει. Εγώ με το που τη βλέπω κάνω ζάπινγκ. Για κάποιους άλλους όμως, μπορεί να είναι μια εξαιρετική παρουσιάστρια. Είναι η προσωπική μου γνώμη. Κάνω ζάπινγκ και τελείωσε» είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

