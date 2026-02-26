Κατερίνα Παπουτσάκη: Ενόχλησε τόσο πολύ η επιλογή μου να κάνω τον ρόλο της Αλίκης Βουγιουκλάκη που θεώρησαν ότι πρέπει να με «σκοτώσουν» κάπως

Η Κατερίνα Παπουτσάκη έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη και μίλησε για τις δυσκολίες που πέρασε όταν αποφάσισε να υποδυθεί την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην τηλεοπτική σειρά «Έχω ένα μυστικό» που προβλήθηκε στον ALPHA.

Η γνωστή ηθοποιός μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη παραδέχτηκε ότι ήταν μία δύσκολη περίοδο της ζωής της διότι υπήρξε μία πολύ αυστηρή στάση απέναντί της. Μάλιστα, η Κατερίνα Παπουτσάκη μετά τον ρόλο της Αλίκης Βουγιουκλάκη αποφάσισε να απέχει για ένα διάστημα από τη «μικρή οθόνη».

«Όταν έπαιξα την Αλίκη, ήμουν 28 χρόνων και δούλευα από τα 19 μου. Πριν από εκείνο το σίριαλ είχα μια καριέρα 8 χρόνων στο θέατρο και στην τηλεόραση. Είχα κάνει άπειρες δουλειές. Δούλευα χειμώνα – καλοκαίρι. Είχα παίξει σε πολλά σίριαλ, στον “Κόκκινο κύκλο”, στις “Αέρινες σιωπές”, στην “Απλή μέθοδο των τριών”. Είχα μια πορεία που κάπως σαν να σβήστηκε. Υπήρχε τότε μια πολύ αυστηρή στάση απέναντί μου.

Ύστερα από εκείνη τη σειρά σταμάτησα από την τηλεόραση. Ήξερα πως ό,τι επιλογή και να έκανα, θα ήταν στον απόηχο εκείνης της ιστορίας και δεν θα πήγαινε καλά. Τότε τα περισσότερα σίριαλ που μου πρότειναν ήταν κομεντί. Είπα “όχι” σε οτιδήποτε που με τα εκφραστικά μου μέσα μπορεί να παρέπεμπε στο ταπεραμέντο του προηγούμενου ρόλου. “Αυτό κάνει και στη ζωή της. Βγαίνει στις εκπομπές και παριστάνει την Αλίκη”, έλεγαν τότε. Ενόχλησε τόσο πολύ η επιλογή μου να κάνω εκείνον τον ρόλο που θεώρησαν ότι πρέπει να με “σκοτώσουν” κάπως», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός για τον ρόλο της στη σειρά «Έχω ένα μυστικό».

«Με στενοχώρησε πάρα πολύ. Είχα τεράστιο θέμα με τα ψυχοσωματικά μου. Πονούσα, έκλαιγα. Δεν με έπιανε κανένα φάρμακο, καμία αγωγή. Όλο αυτό έφτιαξε όταν τέλειωσε το σίριαλ. Έγινα πασίγνωστη μέσω της σειράς, αλλά δεν με ενδιέφερε καθόλου. Μου έλεγαν “το θέμα είναι ότι όλοι ξέρουν το όνομά σου” και απαντούσα “δεν με νοιάζει”. Δεν ήταν αυτό που αναζητούσα. Έτσι, πήρα τις αποστάσεις μου και βγήκα πιο δυνατή», εξομολογήθηκε ακόμα για εκείνη την περίοδο της ζωής της η Κατερίνα Παπουτσάκη.