Κατερίνα Στικούδη: «Να περιμένετε πολλά ανατρεπτικά γυρίσματα» λέει για τη νέα εκπομπή της στην ΕΡΤ

«Τον Μάρτη θα ξεκινήσει η νέα μου εκπομπή στην ΕΡΤ, με το καλό», αποκαλύπτει η Κατερίνα Στικούδη με δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη (12.02.2026).

Καθώς η Κατερίνα Στικούδη ετοιμάζεται να… «εισβάλει» στην ΕΡΤ, προϊδέασε το τηλεοπτικό κοινό, λέγοντας «να περιμένετε πολλά ανατρεπτικά γυρίσματα…».

Με δηλώσεις της για την εκπομπή ευζωίας που θα παρουσιάσει, δεν έκρυψε και το άγχος που ενδεχομένως έχει από τώρα για τα νούμερα τηλεθέασης.

Με αφορμή την έναρξη των νέων μουσικών της εμφανίσεων, η εκρηκτική ποπ σταρ μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», όπου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «τον Μάρτιο θα ξεκινήσει η νέα μου εκπομπή στην ΕΡΤ, με το καλό. Δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμη η ημερομηνία. Να περιμένετε, όμως, πολλά ανατρεπτικά γυρίσματα. Αγαπώ πολύ την άθληση και την ευεξία και χαίρομαι πολύ που μου δίνεται η ευκαιρία να την επικοινωνήσω».

«Είναι κάτι που δεν ξέρω αν έχει γίνει ακριβώς έτσι, ποτέ, στην ελληνική τηλεόραση. Με βάση δηλαδή τα δικά μας δεδομένα, ακριβώς αυτό που κάνουμε. Θα με δείτε σε πάρα πολλές δράσεις».

«Νομίζω πως θα παίρνω ένα πολύ καλό lead in, δεν μπορώ να παίρνω περισσότερα», συμπλήρωσε, επίσης, η Κατερίνα Στικούδη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha.