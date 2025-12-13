Συμβαίνει τώρα:
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Σε όλους τους κλάδους υπάρχουν «φυτευτά» άτομα, δε σημαίνει ότι είναι ανίκανοι

«Δεν θεωρώ ότι πρέπει να το "χτυπάμε" αυτό, δηλαδή είναι αναπόφευκτο στη ζωή», πρόσθεσε
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
H Κωνσταντίνα Σπυροπούλου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Τη δική της γνώμη για τους “φυτευτούς” συνεργάτες σε τηλεοπτικές εκπομπές κλήθηκε να εκφράσει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, το μεσημέρι του Σαββάτου (13.12.2025) στον Alpha. Μάλιστα η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου τόνισε ότι αυτά τα άτομα υπάρχουν σε όλους τους κλάδους, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι όλοι ανίκανοι. 

«Αυτό γενικότερα συμβαίνει σε όλους τους κλάδους. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να το “χτυπάμε” αυτό, δηλαδή είναι αναπόφευκτο στη ζωή. Κάποιοι άνθρωποι, που είναι συγγενείς ή φίλοι, κάποιοι αξίζουν και μένουν. Αν μπορείς να βοηθήσεις κάποιον, τον βοηθάς», τόνισε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Δεν είναι κακό και δε σημαίνει κάτι ότι εσύ μπορεί να είσαι ο ανιψιός της ξαδέλφης της παρουσιάστριας και – επειδή βρίσκεσαι εδώ – να είσαι ανίκανος», πρόσθεσε.

«Είναι μια άποψη, δεν είναι; Είναι. Υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι φυτευτοί και δεν είναι βύσματα κανενός, αν μπορώ να πω αυτή την λέξη, που δεν είναι ούτε ταλαντούχοι, ούτε ικανοί. Όλα συμβαίνουν εις παρισίους», σχολίασε, εν συνεχεία, η Ναταλία Γερμανού στον αέρα της ψυχαγωγικής της εκπομπής στον Alpha.

