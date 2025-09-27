Κωνσταντίνος Μπογδάνος: «Στον Βαγγέλη Σερίφη εύχομαι από την καρδιά μου κάθε καλό για τη συνέχεια του»

Πριν ξεκινήσει η εκπομπή του OPEN με τίτλο «Κοινωνία άνω κάτω» με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ο Βαγγέλης Σερίφης αποχώρησε από τη σύνθεση της εκπομπής.

Την είδηση ανακοίνωσε ο σταθμός με ένα λιτό μήνυμα, ενώ ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ερωτήθηκε για την απόφαση του πρώην συνεργάτη του, Βαγγέλη Σερίφη, ωστόσο δε θέλησε να σχολιάσει πολλά.

Ο παρουσιαστής μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» είπε ότι θα μιλήσει για όλα την ερχόμενη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, που είναι η πρεμιέρα της εκπομπής του.

«Στον Βαγγέλη Σερίφη εύχομαι από την καρδιά μου κάθε καλό για τη συνέχεια του. Να είναι καλά. Δεν ξέρω τι να σας πω. Κάθε καλό και σε εσάς», είπε χαρακτηριστικά.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (26.09.2025) ο σταθμός ανακοίνωσε: «Ο Βαγγέλης Σερίφης αποχωρεί από την εκπομπή “Κοινωνία άνω κάτω”. Το OPEN ανακοινώνει ότι ο Βαγγέλης Σερίφης δεν θα συμμετέχει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα “Κοινωνία άνω κάτω”», καθώς αποχωρεί από την εκπομπή για προσωπικούς λόγους. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία», αναφέρει η ανακοίνωση του σταθμού.

Η εκπομπή έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στο ΟPEN την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στις 23:30 και θα μεταδίδεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη την ίδια ώρα. Σε αυτή θα παίρνουν μέρος ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, ο Τάσος Ντούγκας και ο Σταύρος Μπαλάσκας, ενώ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν θα βρεθεί κάποιο άλλο πρόσωπο στη θέση του Βαγγέλη Σερίφη.