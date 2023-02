Πέθανε σε ηλικία μόλις 34 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός αλλά και τραγουδιστής Κόντι Λόνγκο. Έγινε γνωστός για τις εμφανίσεις του στο τηλεοπτικό δράμα «Days of Our Lives».

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής Κόντι Λόνγκο βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Όστιν του Τέξας, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. «Ο Κόντι ήταν ολόκληρος ο κόσμος μας», είπε συντετριμμένη η σύζυγός του, Στέφανι Λόνγκο, στην «Washington Post», μέσω του ατζέντη του πρόωρα χαμένου καλλιτέχνη, Άλεξ Γκίτελσον.

«Τα παιδιά και εγώ είμαστε συντετριμμένοι και πέρα για πέρα συντετριμμένοι. Ήταν ο καλύτερος μπαμπάς και ο καλύτερος πατέρας. Θα μας λείπεις για πάντα και θα σε αγαπάμε», συμπλήρωσε συγκλονισμένη η Στέφανι Λόνγκο.

Ο Λόνγκο ξεχώρισε για την εμφάνιση στη σειρά του NBC «Days of Our Lives» από το 2011, παίζοντας τον Nicholas Alamain.

Συνέχισε να πρωταγωνιστεί ως Eddie Duran στη σειρά του 2012 «Hollywood Heights» και εμφανίστηκε σε ταινίες, όπως το «Bring It On: Fight to the Finish» με την Christina Milian.

Γνωστότερα τραγούδια του είναι τα «CSI: NY», «Nashville» και «Make It or Break It».

Ο Λόνγκο γεννήθηκε στο Ντένβερ από όπου και άρχισε την καριέρα του.

Ο 34χρονος καλλιτέχνης αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους.