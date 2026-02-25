Κώστας Δόξας: Εκτός «Just the 2 of Us» μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία – Η ανακοίνωση του OPEN

Εκτός «J2US» τέθηκε ο Κώστας Δόξας, λίγες ώρες αφού κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία κατά της πρώην συζύγου του.

Το ΟPEN, με ανακοίνωσή του, γνωστοποίησε τον τερματισμό της συνεργασίας της παραγωγής του J2US με τον Κώστα Δόξα, χωρίς να αναφέρει τους λόγους.

«Το OPEN ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του “Just The 2 of Us” δε θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας», ανέφερε η λιτή ανακοίνωση του καναλιού.

Υπενθυμίζεται πως ο Κώστας Δόξας εμφανιζόταν με την Μαίρη Αργυριάδου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής απομακρύνεται από εκπομπή λόγω της υπόθεσης. Το 2021, ο ΑΝΤ1 είχε απομακρύνει τον Κώστα Δόξα από το Your Face Sounds Familiar, μετά την καταγγελία της πρώην συζύγου του.

Η Μαρία Δεληθανάση, είχε καταγγείλει τον πρώην σύζυγός της, Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακη βία, προσβλητική συμπεριφορά και ξυλοδαρμό, την περίοδο που ήταν έγκυος στο παιδί τους, το 2021.

Μετά από αρκετές αναβολές, το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον Κώστα Δόξα για την υπόθεση και χωρίς ελαφρυντικά, την Τρίτη (24.02.2026) επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 3 ετών, με αναστολή.

Το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα υπεράσπισης του τραγουδιστή και του επέβαλε ποινή 3 ετών φυλάκιση με αναστολή.

Ο τραγουδιστής προσπάθησε να λύσει το ζήτημα εξωδικαστικά, ζητώντας από την πρώην σύζυγό του να αποσύρει τη μήνυση. Το θύμα επέμεινε στη θέση της και έτσι το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο.

Από την τριετή ποινή, οι 4 μήνες ορίστηκαν ως εκτιτέοι, ωστόσο ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση, γεγονός που έδωσε στην απόφαση αναστέλλουσα δύναμη.

«Κάναμε ήδη έφεση και θα συνεχίσω μέχρι να ακουστεί η αλήθεια», δήλωσε ο Κώστας Δόξας στο Buongiorno, στην πρώτη του αντίδραση μετά την καταδικαστική απόφαση.