Κώστας Νικούλι: Είναι περίεργο όταν κάποιος έρχεται και σου ζητάει να κάνεις πράγματα, είναι λίγο κριντζ

Στη διαχείριση της αναγνωρισιμότητας και σε όσα συχνά τον αποσυντονίζουν στη συναναστροφή με το κοινό αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Νικούλι στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Σε ερώτηση για το πώς αντιμετωπίζει την αναγνωρισιμότητα, ο Κώστας Νικούλι απάντησε ότι τον δυσκολεύει πολλές φορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι λίγο αυστηρός με τον εαυτό μου και κάποιες φορές, που ξέρω ότι κάτι μπορεί να το έκανα λάθος, κάποιος το αναγνωρίζει ως πολύ καλό και μου το λέει. Παρόλα αυτά το λάθος και το σωστό είναι πολύ σχετικά. Χαίρομαι όταν κάποιος έχει αναγνωρίσει τη δουλειά που κάνω όταν έχω παιδευτεί για έναν ρόλο. Πολλές φορές, όμως, ο κόσμος ζητάει πράγματα που μπορεί να μην είμαι σε θέση ή σε διάθεση να τα δώσω. Αυτό είναι λίγο περίεργο» είπε.

– Για παράδειγμα το να φωτογραφηθεί μαζί σου;

Ναι, γιατί ο κόσμος σε αυτή την περίπτωση δεν σου δίνει κάτι, απλά ζητάει κάτι. Είναι περίεργο όταν κάποιος σου ζητάει να κάνεις πράγματα. Είναι διαφορετικό το να δώσω εγώ κάτι σε κάποιον και μετά αυτός να μου το ανταποδώσει. Έτσι υπάρχει μια αμοιβαία σχέση και μια ανταλλαγή συναισθημάτων. Όταν όμως ο άλλος έρχεται απλά για να σου ζητήσει κάτι, είναι λίγο κριντζ.