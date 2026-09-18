Άννα Κανδύλη για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αυτό που λέει πολύς κόσμος είναι ότι πήγε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι»

Η Άννα Κανδύλη έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε τόσο για την καριέρα της στη δημοσιογραφία όσο και τα θέματα της επικαιρότητας που έχουν συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία, όπως ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γνωστή δημοσιογράφος ήταν καλεσμένη την Παρασκευή (18.09.2026) στην εκπομπή «Studio στις 3» και μίλησε για όλα στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλου, υπογραμμίζοντας ότι όταν τη συναντούν στον δρόμο της μιλούν συνέχεια για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

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«Δεν μπορείτε να φανταστείτε όπου και να βρεθώ, με όποιον και να βρεθώ (σ.σ. μου μιλάνε) για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στη συντριπτική πλειοψηφία εκφράζουν τη λύπη τους γι’ αυτό που έγινε, τη στενοχώρια τους γι’ αυτό που έγινε. Αυτό που λέει πολύς κόσμος είναι ότι πήγε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι.

Πας υποτίθεται να κάνεις μια θεραπεία για να νιώσεις καλύτερα, χωρίς να πηγαίνει βέβαια το μυαλό σου στο τι μπορεί να συμβεί. Κακώς δεν σε έχει προειδοποιήσει κανένας πριν για όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Την έχουμε κάνει και μαζί», είπε για τον γνωστό τραγουδιστή η Άννα Κανδύλη.

«Πας και δε ξανασηκώνεσαι. Δηλαδή είναι φοβερό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Και σας λέω δεν είναι όπως άλλες υποθέσεις που σε ρωτάνε ας πούμε “τι έγινε; Τι έγινε με αυτόν; Πώς το έκανε;”. Εδώ είναι περισσότερο έκφραση λύπης, στενοχώριας», πρόσθεσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Παράλληλα, η Άννα Κανδύλη σημείωσε ότι για υποθέσεις εγκλημάτων πάντα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο.

«Για αυτές τις υποθέσεις πάντα υπήρχε ενδιαφέρον. Όμως τα τελευταία χρόνια μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολλά και τα μέσα που μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί, να πάρει την πληροφορία. Δηλαδή πια έχουμε το internet, έτσι; Όλος ο κόσμος μπορεί να μπει από όπου να είναι και να δει. Και έχει και πολλές πηγές για να δει. Δηλαδή δεν είναι μόνο, ξέρω ‘γώ, τέσσερα, πέντε κανάλια, δύο ραδιόφωνα και πέντε εφημερίδες αν θα πάω στο περίπτερο να πάρω. Τώρα την πληροφορία την έχει από παντού», σημείωσε.

Η Άννα Κανδύλη στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε ακόμα στην πορεία της στο δικαστικό ρεπορτάζ, αλλά και τις υποθέσεις που τη δυσκολεύουν.