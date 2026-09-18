The Voice: Η Πάολα στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στον νέο κύκλο του μουσικού σόου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους πιο αγαπημένους και δημοφιλείς σταρ του ελληνικού τραγουδιού. Εκτός από τις αθηναϊκές πίστες, τα τελευταία χρόνια «πρωταγωνιστούσε» και στην τηλεόραση, καθώς καθόταν σε μία από τις καρέκλες των coaches του «The Voice» που προβάλλεται με επιτυχία από τον ΣΚΑΪ. Τώρα τη θέση αυτή φαίνεται να παίρνει η Πάολα.

Tην είδηση για τη Πάολα στο «The Voice» είχε γράψει την Πέμπτη (17.09.2026) και το zappit και το ρεπορτάζ υπόγραφε ο Γιώργος Σκρομπόλας. Ο αδικοχαμένος τραγουδιστής συμμετείχε στους δύο τελευταίους κύκλους του «The Voice» και είχε συμφωνήσει να βρίσκεται και στον επόμενο, που θα ξεκινούσε γυρίσματα σε μερικές ημέρες. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε, αφήνοντας κενή την καρέκλα, δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη. Ο απρόσμενος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σόκαρε το πανελλήνιο και βύθισε στη θλίψη τους φίλους, τους συναδέλφους και τους συνεργάτες του. Ανάμεσα στα πρόσωπα που σπάραξαν στην κηδεία ήταν και η καλή του φίλη η Πάολα.

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Η τεράστια απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη – όπως είναι λογικό – έφερε αναστάτωση στην παραγωγή του επιτυχημένου τηλεοπτικού προγράμματος του ΣΚΑΪ, καθώς κλήθηκαν να αναζητήσουν μία λύση και να βρουν ένα εξίσου αγαπημένο πρόσωπο του πενταγράμμου για να καθίσει στη θέση που έμεινε κενή.

Οι υπεύθυνοι του «The Voice» λειτούργησαν με ταχύτητα και ψυχραιμία, κάνοντας πρόταση στην Πάολα να πάρει τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη. Έτσι, όλα δείχνουν ότι σε λίγες ημέρες όλα θα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν κανονικά τα γυρίσματα του αγαπημένου σόου.

Οι πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν ότι η Πάολα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την παραγωγή και κατά πάσα πιθανότητα εκείνη θα είναι τελικά το πρόσωπο που θα καθίσει στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στον νέο κύκλο του «The Voice», με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πάολα και ο Γιώργος Μαζωνάκης διατηρούσαν μια στενή φιλική σχέση, οπότε η θέση αυτή θα έχει και ιδιαίτερα συναισθηματικό φόρτο για τη γνωστή καλλιτέχνιδα.

Ταυτόχρονα, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η επιτυχημένη λαϊκή τραγουδίστρια θα βρεθεί στην επιτροπή κάποιου τηλεοπτικού talent show και σίγουρα η παρουσία της θα δώσει νέο «αέρα».