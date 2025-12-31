Media

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της 3ης σεζόν του «Shrinking» που υπογράφουν οι Μπιλ Λόρενς και Μπρετ Γκόλντσταϊν

Μπιλ Λόρενς (Bill Lawrence), Μπρετ Γκόλντσταϊν
Εικόνα από το τρέιλερ της κωμικής σειράς «Shrinking»
Εικόνα από το τρέιλερ της κωμικής σειράς «Shrinking»

Η Apple αποκάλυψε το επίσημο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν της κωμικής σειράς «Shrinking», προμηνύοντας μια σεζόν γεμάτη συναισθηματικές εξελίξεις, νέες αφίξεις και το χαρακτηριστικό «θεραπευτικό» χιούμορ που την καθιέρωσε.

Ο τρίτος κύκλος της σειράς θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στο Apple TV+. Η επιστροφή θα γίνει με διπλό επεισόδιο ενώ το μεγάλο φινάλε έχει προγραμματιστεί για τις 8 Απριλίου 2026, όπως αναφέρει το Deadline.

Η σειρά φέρει την υπογραφή των Μπιλ Λόρενς (Bill Lawrence), Μπρετ Γκόλντσταϊν (Brett Goldstein) και του πρωταγωνιστή Τζέισον Σίγκελ (Jason Segel), οι οποίοι έχουν αναλάβει και χρέη εκτελεστικών παραγωγών σε συνεργασία με την Warner Bros. Television.

Το «Shrinking» ακολουθεί τον Dr. Phil έναν «θλιμμένο θεραπευτή ο οποίος αποφασίζει να σπάσει τους κανόνες, λέγοντας στους πελάτες του, αυτό ακριβώς που σκέφτεται. Αγνοώντας την εκπαίδευσή του και την ηθική του, θα δει να πραγματοποιεί μεγάλες αλλαγές στις ζωές των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του».

Με επικεφαλής τον Σίγκελ και τον θρυλικό Χάρισον Φορντ (Harrison Ford) το καστ περιλαμβάνει τους Κρίστα Μίλερ (Christa Miller), Τζέσικα Γουίλιαμς (Jessica Williams), Λουκ Τένι (Luke Tennie), Μάικλ Ούρι (Michael Urie), Λουκίτα Μάξγουελ (Lukita Maxwell) και Τεντ ΜακΓκίνλεϊ (Ted McGinley).

Επιπλέον η νέα σεζόν ενισχύεται με ηχηρά ονόματα μεταξύ αυτών οι: Μάικλ Τζ. Φοξ (Michael J. Fox), Ντέιμον Γουέιανς Τζούνιορ (Damon Wayans Jr.), Γουέντι Μάλικ (Wendie Malick), Κόμπι Σμόλντερς (Cobie Smulders) και Τζεφ Ντάνιελς (Jeff Daniels).

